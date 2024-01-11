"Ситуація критична": ЗС РФ не зупинять штурми через погодні умови, — офіцер НГУ

Командир Михайло Крижанівський запевнив, що попри складнощі з логістикою та перевагу ворога в артилерії Силам оборони вдається утримувати позиції. Однак він підкреслив, що потенціал окупантів ще не вичерпаний.

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Не варто очікувати, що через погодні умови ЗС РФ припинять свій наступ. Про це у коментарі "Еспресо" заявив підполковник Нацгвардії, командир 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський.

"На сьогодні ситуація на лінії фронту залишається складною. Противник не полишає спроб проводити наступально-штурмові дії на певних напрямках по лінії бойового зіткнення", — розповів він.

Військовий зазначив, що через погоду погіршилась логістика як у ворожих, так і у українських військ. Окрім того, окупанти мають перевагу у боєприпасах і артилерії. Попри це Сили оборони тримають позиції та відбивають їхні атаки.

"Ситуація критична, але контрольована", — підкреслив Крижанівський.

З його слів, ЗС РФ не вичерпали свій наступальний потенціал. Офіцер впевнений, що штурми українських позицій будуть продовжуватися.

"Судячи з ситуації, яка відбувається на фронті, <…> наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися. Потенціал ворог не втрачає", — сказав захисник.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вийшла на виробництво 2 мільйонів снарядів на рік. Проте, з його слів, у 2023 році РФ мала дефіцит та купувала боєприпаси у інших країн.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа поділився, що стратегії та хитрощі, які використовували ЗСУ у попередні два роки, зараз вже стають застарілими.