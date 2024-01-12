США і Велика Британія завдадуть ударів по хуситах у Ємені найближчим часом, — ЗМІ

За словами журналістів, удар буде завдано у відповідь на атаку на американські та британські військові кораблі. Лідер хуситів заявив, що в разі удару повстанці чинитимуть опір.

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США і Велика Британія готові завдати ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені найближчим часом. Про це пише Guardian.

Повідомляють, що удар буде завдано у відповідь на атаку на американські та британські військові кораблі.

Абдул-Малік аль-Хусі, лідер підтримуваного Іраном угруповання хуситів, заявив, що в разі удару вони чинитимуть опір.

"Будь-яка американська атака не залишиться без відповіді. Відповідь буде масштабнішою, ніж атака, яка була здійснена з використанням 20 дронів і декількох ракет", — заявив аль-Хусі.

За його словами, хусити рішуче налаштовані атакувати кораблі, пов'язані з Ізраїлем.

Зазначимо, що журналіст The Times Стівен Свінфорд повідомив у себе в X (раніше Twitter), що США і Велика Британія вже найближчим часом завдадуть ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. За його словами, президент США Джо Байден готується до виступу щодо військової операції в Ємені.

США та Велика Британія завдадуть ударів по хуситах у Ємені

Як повідомило видання The Times, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уже санкціонував авіаудари по військових позиціях хуситів у Ємені.

"Очікується, що Велика Британія найближчим часом приєднається до США та інших союзників у виконанні місії. Напади хуситів серйозно порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією", — повідомили журналісти.

Удари США та Великої Британії по Ємену: що передувало

Як пише Sky News, у Червоному морі судна регулярно зазнають переслідувань і нападів з боку повстанського угруповання хуситів, яке підтримує Іран. За словами повстанців, їхні атаки націлені на всі кораблі, які, на їхню думку, пов'язані, управляються, належать, мають прапор або прямують до Ізраїлю чи з Ізраїлю.

Ємен на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, що раніше цього тижня Хусити з Ємену запустили 21 ракету і безпілотники, які були збиті військово-морськими силами США в Червоному морі. Це підтверджує Центральне командування США. Так, у вівторок близько 21:15 у Ємені було застосовано 18 ударних безпілотників. Серед ракет були — одна протикорабельна балістична ракета і дві протикорабельні крилаті ракети. Атака в південній частині Червоного моря спрямована на міжнародні судноплавні шляхи, де курсували "десятки" торгових суден, ідеться в заяві.