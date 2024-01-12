Операція проти хуситів: Росія вимагає терміново скликати засідання Радбезу ООН

Постійне представництво країни-агресора 12 січня хоче обговорити ситуацію на Близькому Сході, включно з "палестинським питанням".

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Російська Федерація, яка почала повномасштабне вторгнення на територію України, запросила проведення засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 12 січня. Цю вимогу було ініційовано у зв'язку з військовими ударами, завданими США і Великою Британією по базах хуситів у Ємені. Про це повідомили в постійному представництві РФ при ООН у Telegram

"Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США і Великою Британією ударів по Ємену", — ідеться в повідомленні.

Постійне представництво Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй оголосило про намір провести засідання Ради безпеки ООН 12 січня для обговорення ситуації на Близькому Сході, включно з "палестинським питанням", і провести відкритий брифінг щодо ударів по Ємену.

Пост Постійного представництва РФ при ООН

США і Британія вдарили по об'єктах у Ємені: що відомо

Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені ракетами "Томагавк". Так, було атаковано понад 10 об'єктів бойовиків. Серед них місця зберігання і запуску дронів, ракет, а також радіолокаційні системи. Офіційні особи США повідомили, що під час атаки ракети запускали з винищувачів, підводних човнів і кораблів. Як розповіло джерело, американці використовували підводний човен USS Florida, який увійшов у Червоне море ще 23 листопада.

Пізніше президент США Джо Байден підтвердив удари по Ємену. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Білого дому.

Війська США і Великої Британії атакували об'єкти хуситів, які розташовані в Ємені. Командувач Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Грінкевіч заявив, що вразили понад 60 цілей у 16 місцях розташування.