Операция против хуситов: Россия требует срочно созвать заседание Совбеза ООН

Постоянное представительство страны-агрессора 12 января хочет обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая "палестинский вопрос".

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Российская Федерация, которая начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, запросила проведение заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций 12 января. Это требование было инициировано в связи с военными ударами, нанесенными США и Великобританией по базам хуситов в Йемене. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН в Telegram

"Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену", — говорится в сообщении.

Постоянное представительство Российской Федерации при Организации Объединенных Наций объявило о намерении провести заседание Совета безопасности ООН 12 января для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, включая "палестинский вопрос", и провести открытый брифинг по ударам по Йемену.

Пост Постоянного представительства РФ при ООН

США и Британия ударили по объектам в Йемене: что известно

Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк". Так, были атакованы более 10 объектов боевиков. Срени них места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы. Официальные лица США сообщили, что во время атаки ракеты запускали с истребителей, подводных лодок и кораблей. Как рассказал источник, американцы использовали подлодку USS Florida, которая вошла в Красное море еще 23 ноября.

Позже президент США Джо Байден подтвердил удары по Йемену. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

Войска США и Великобритании атаковали объекты хуситов, которые расположены в Йемене. Командующий Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявил, что поразили более 60 целей в 16 местах расположения.