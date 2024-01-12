"Уже протягом тижня": Гуменюк розповіла, чому РФ не виводить у Чорне море ракетоносії

За словами речниці ОК "Південь", через погіршення погодних умов ворог в чотири рази скоротив наземні штурми. Крім того, поменшало й вильотів ворожої авіації.

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Впродовж тижня ракетоносії російських окупантів перебувають у пунктах базування через шторм у Чорному морі. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У нашій зоні відповідальності не спостерігається виходу на рубежі ракетоносіїв уже протягом тижня. Вони перебувають у пунктах базування", — додала Гуменюк.

За її інформацією, наразі в Чорному морі перебувають лише патрульні кораблі та катери Російської Федерації. Вони, як зазначає речниця, відслідковують безпекову ситуацію навколо пункту базування Новоросійська.

"Море продовжує штормити. Погода не збирається покращуватись у найближчі кілька днів точно. У зв'язку з цим корабельне угрупування ворога дуже згорнуте, компактне", — наголосила Гуменюк.

Також, за словами Гуменюк, через погіршення погодних умов росіяни в чотири рази скоротили наземні штурми. Крім того, поменшало й вильотів ворожої авіації.

Ракетна загроза з Чорного моря

Нагадаємо, 11 січня Наталія Гуменюк повідомила, що станом на 8-у годину ранку Росія завела ракетоносії у пункти базування, проте на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають три ворожих кораблі.

Речниця зауважила, що з боку моря вже тривалий час відсутні ракетні обстріли. Це пояснюється вимушеною передислокацією росіянами ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська.

Однак в акваторію Азовського моря 11 січня виведено один корабель, ракетоносії відсутні, а у Середземномор’ї перебувають два кораблі, один з яких оснащено 8 крилатими ракетами.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що регулярні напади на Чорноморський військово-морський флот РФ змусили окупантів відступити в південно-східну частину регіону для відновлення нормального судноплавства України. Північна частина тепер перебуває під контролем України.