"Уже в течение недели": Гуменюк рассказала, почему РФ не выводит в Черное море ракетоносители

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", из-за ухудшения погодных условий враг в четыре раза сократил наземные штурмы. Кроме того, уменьшилось и вылетов вражеской авиации.

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В течение недели ракетоносители российских оккупантов находятся в пунктах базирования из-за шторма в Черном море. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В нашей зоне ответственности не наблюдается выхода на рубежи ракетоносителей уже в течение недели. Они находятся в пунктах базирования", — добавила Гуменюк.

По ее информации, сейчас в Черном море находятся только патрульные корабли и катера Российской Федерации. Они, как отмечает пресс-секретарь, отслеживают ситуацию с безопасностью вокруг пункта базирования Новороссийска.

"Море продолжает штормить. Погода не собирается улучшаться в ближайшие несколько дней точно. В связи с этим корабельная группировка врага очень свернутая, компактная", — отметила Гуменюк.

Также, по словам Гуменюк, из-за ухудшения погодных условий россияне в четыре раза сократили наземные штурмы. Кроме того, уменьшилось и вылетов вражеской авиации.

Ракетная угроза с Черного моря

Напомним, 11 января Наталья Гуменюк сообщила, что по состоянию на 8 часов утра Россия завела ракетоносители в пункты базирования, однако на боевом дежурстве в Черном море находятся три вражеских корабля.

Пресс-секретарь отметила, что со стороны моря уже длительное время отсутствуют ракетные обстрелы. Это объясняется вынужденной передислокацией россиянами ракетоносителей с временно оккупированного Крыма в Новороссийск.

Однако в акваторию Азовского моря 11 января выведен один корабль, ракетоносители отсутствуют, а в Средиземноморье находятся два корабля, один из которых оснащен 8 крылатыми ракетами.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что регулярные нападения на Черноморский военно-морской флот РФ заставили оккупантов отступить в юго-восточную часть региона для восстановления нормального судоходства Украины. Северная часть теперь находится под контролем Украины.