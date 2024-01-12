Росія збільшила виробництво боєприпасів, але є нюанс, — Буданов

Керівник української розвідки розповів, що всі оцінювали армію РФ як сильну, а економіку — як слабку. Однак виявилося навпаки, і країна-агресорка може протриматися ще доволі довго "не голодуючи".

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В РФ виготовляють більше боєприпасів, якщо порівнювати з минулими роками. Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов, як передала 12 січня пресслужба відомства.

"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року бачимо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Ідеться не про куплені за кордоном снаряди, а саме про вироблені їхньою промисловістю", — сказав він.

Водночас керівник розвідки зазначив, що якість російських боєприпасів знизилася.

"Усі думали, що в Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилося, що навпаки", — пояснив Буданов.

За його словами, російська армія виявилася слабкою. Однак попри повномасштабну війну країна агресорка "аж ніяк не голодує". Генерал-лейтенант припустив, що з такими темпами ворог може протриматися ще "доволі довго".

"Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію та фінансову систему загалом", — підкреслив начальник ГУР.

Він додав, що також Україна потребує більше снарядів і артилерійських систем.

"Ідеться не лише про сучасні технології. Нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості ― важливе", — сказав Буданов.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія хотіла оголосити 2023 рік "переможним".

Також Буданов розповів, що РФ планує розмістити кораблі Чорноморського флоту в Абхазії. Відповідну базу на окупованих територіях Грузії вже будують.