1400 "шахедів" у 2023 році: РФ прискорила виробництво та може атакувати Україну частіше, — ISW

За даними аналітиків, поточні запаси дронів, ракет і виробничі темпи, імовірно, не дають змоги РФ проводити регулярні масовані обстріли.

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Виробничі можливості й запаси озброєнь РФ, судячи з усього, дозволяють частіше атакувати Україну дронами. Усе тому, що Росія тепер може виробляти БПЛА набагато швидше. Із лютого по жовтень 2023 року в РФ з'явилося 1400 дронів Shahed-136/131. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 11 січня.

Водночас аналітики вважають, що поточні запаси дронів, ракет і виробничі темпи, імовірно, не дають змоги РФ проводити регулярні масовані обстріли.

Уряд РФ, найімовірніше, намагається розробити власні компоненти, щоб замінити іноземні, а також розширити випуск власних дронів і ракет.

За даними української розвідки, зусилля РФ із розширення російської оборонно-промислової бази поки що не відповідають оперативним вимогам в Україні. Нестача боєприпасів і надалі спонукатиме РФ до закордонних закупівель. Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російська оборонна промисловість може виробляти два мільйони боєприпасів 122-мм і 152-мм калібру протягом року, що призвело до дефіциту в 500 000 снарядів у 2023 році. Подібне, найімовірніше, спостерігатиметься і 2024-го.

Щоб збільшити виробництво, не вистачає компонентів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей. Скібіцький зазначив, що Росія раніше закуповувала снаряди в Білорусі, Ірані та Північній Кореї.

11 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що РФ скористається будь-якою паузою або тимчасовою угодою про припинення вогню, щоб накопичити запаси дронів, артилерії та ракет. Він також зазначив, що РФ уже отримала понад мільйон снарядів із Північної Кореї.

Генпрокурор України Андрій Костін підтвердив нещодавні повідомлення Заходу про те, що російські війська вже обстрілювали Україну північнокорейськими ракетами.

За даними Politico, попри санкції, Росія імпортувала товарів і компонентів на суму $8,77 млрд, необхідних для виробництва ракет, БПЛА, бронетехніки й іншої військової техніки із січня до жовтня 2023 року. До кінця 2023 року виробництво ракет збільшили до 115 на місяць. Водночас санкції створюють тиск на ланцюжки постачань і спричинили "безпрецедентні втрати" в загальному виробництві військової авіації і техніки РФ.

Нагадаємо, що 9 січня стало відомо, що РФ могла отримати обмежену чисельність реактивних Shahed-238.

Також повідомлялося про те, чим небезпечний новий Shahed-107 і яка його ефективність під час війни.