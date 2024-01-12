До постачання ракет Північній Кореї може бути причетний льотний загін Путіна, — ЗМІ

За даними журналістів, санкційний список США нещодавно поповнили три організації та три літаки РФ. Обмеження ввели також проти Володимира Міхейчика, керівника російської держкомпанії "224-й льотний загін", яка перевозить кортежі чиновників РФ.

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До постачання в Росію ракет виробництва КНДР може мати стосунок льотний загін президента РФ Володимира Путіна. Про це пише The Moscow Times.

11 січня Сполучені Штати запровадили додаткові обмеження щодо представників РФ. Цього разу — проти трьох організацій, трьох літаків і однієї фізособи. У Вашингтоні пояснили нові санкції причетністю до передачі РФ північнокорейських балістичних ракет.

Чорний список Вашингтона поповнили полігон Збройних сил Росії "Ашулук" в Астраханській області, військово-дослідний комплекс "Володимирівка", до цього переліку додався й керівник російської держкомпанії "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик.

На додачу до всього, Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело санкції проти трьох літаків командування військово-транспортної авіації: Іл-76МД, Ан-124 й Іл-76.

"224-й льотний загін" — структура, підконтрольна Міноборони РФ, що займається перевезенням кортежів чиновників, включно з головою Кремля Володимиром Путіним. У травні 2023 року 223-й і 224-й льотні загони опинилися під американськими санкціями, оскільки перевозили російських військових і бойову техніку найманців із ПВК "Вагнер". У санкційних списках США опинилися 37 літаків першого загону та 41 — другого.

За інформацією агентства Bloomberg, керівництво КНДР планує передати РФ нові типи тактичних керованих ракет — балістичні ракети ближнього радіуса дії. Їх уперше тестували у квітні 2022 року, дальність польоту цих снарядів — близько 100—180 км.

Нагадаємо, що в ГУР коментують передачу балістичних ракет КНДР РФ як підтверджений факт.

Також повідомлялося, що голова Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Пхеньян надав РФ близько 5000 контейнерів зі зброєю. В них може бути близько 2,3 млн артилерійських снарядів калібру 152-мм, або близько 400 000 боєприпасів 122-мм.