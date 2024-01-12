К поставкам ракет Северной Кореи может быть причастен летный отряд Путина, — СМИ

По данным журналистов, санкционный список США недавно пополнили три организации и три самолета РФ. Ограничения ввели и против Владимира Михейчика, руководителя российской госкомпании "224-й летный отряд", которая перевозит кортежи чиновников РФ.

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К поставкам в Россию ракет производства КНДР может иметь отношение летный отряд президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет The Moscow Times.

11 января Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения в отношении представителей РФ. В этот раз — против трех организаций, трех самолетов и одного физлица. В Вашингтоне объяснили новые санкции причастностью к передаче РФ северокорейских баллистических ракет.

Черный список Вашингтона пополнили полигон Вооруженных сил России Ашулук в Астраханской области, военно-исследовательский комплекс Владимировка, к этому перечню добавился и руководитель российской госкомпании "224-й летный отряд" Владимир Михейчик.

В довершение всего, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против трех самолетов командования военно-транспортной авиации: Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76.

"224-й летный отряд" — структура, подконтрольная Минобороны РФ, занимающаяся перевозкой кортежей чиновников, включая и главу Кремля Владимира Путина. В мае 2023 года 223-й и 224-й летные отряды оказались под американскими санкциями, т.к. перевозили российских военных и боевую технику наемников из ЧВК "Вагнер".

В санкционных списках США оказались 37 самолетов первого отряда и 41 — второго.

По информации агентства Bloomberg, руководство КНДР планирует передать РФ новые типы тактических управляемых ракет — баллистических ракеты ближнего радиуса действия. Они впервые тестировались в апреле 2022 года, дальность полета этих снарядов — порядка 100–180 км.

Напомним, что в ГУР комментируют передачу баллистических ракет КНДР РФ как подтвержденный факт.

Также сообщалось, что глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Пхеньян предоставил РФ порядка 5000 контейнеров с оружием. В них может быть около 2,3 млн артиллерийских снарядов калибра 152-мм, или порядка 400 000 боеприпасов 122-мм.