Не лише F-16: в ЗСУ пояснили, які літаки посилять бойові можливості української авіації

Наразі на озброєнні Повітряних сил перебувають чотири основні типи бойових літаків, їх поступово замінюватиме західна техніка, розповів генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що потрібно посилити можливості ударної авіації. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він зазначив, що підтримує пропозицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій українських військових.

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Зі слів Олещука, Повітряні сили розглядають різні авіаційні платформи для розвитку української бойової авіації. Зокрема, пріоритетом є винищувачі F-16, на яких навчаються українські пілоти. Проте фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації.

"Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", — наголосив він.

Микола Олещук зауважив, що наразі на озброєнні ПС перебувають чотири основні типи бойових літаків, проте їх поступово замінюватиме західна техніка. Також він підкреслив, що Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації та вертольотів. Освоєння нового типу літака — це складний та не швидкий процес, проте українці його пройдуть, уточнив він.

Крім цього, Україна не зможе відразу відмовитися від експлуатації радянських літаків, тому в небі поруч із F-16 працюватимуть МіГ-29, також не виключено, що й бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, тоді як штурмовиків Су-25 — A-10 Thunderbolt II.

Олещук розповів, що обговорив із Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти ПС та армійської авіації Сухопутних військ.

"Робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоби ворог відчув потужний кулак ударної авіації", — додав він.

Нагадаємо, 10 січня журналіст воєнного відділу Фокусу Олександр Матвієнко розповів, що РФ має час для того, аби наживити лінії фронту системами ППО для того, аби винищувачі F-16 перебували в зоні ураження.

13 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на цьому етапі війни пріоритет для України є отримання винищувачів F-16 від партнерів. З його слів, ці літаки можуть виконувати різні функції з широким спектром озброєння.