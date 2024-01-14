Чи можна чоловікові відмовитися від проходження ВЛК: адвокатка розповіла про наслідки

Під час проходження ВЛК військовозобов'язаних чоловіків повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та інші лікарі за показаннями, розповіла адвокатка Христина Ковцун.

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до 14 лютого, в цей час призвати на військову службу можуть військовозобов'язаних громадян, віком від 18 до 60 років. Адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун в інтерв'ю "Українському радіо" повідомила, коли чоловікам потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Вона зазначила, що в мирний час усі військовозобов'язані повинні проходити медичний огляд раз на п'ять років.

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"Чоловіки 18-60 років, які перебувають в запасі за станом здоров'я, визнаються чи придатними, чи обмежено придатними і можуть бути мобілізовані. Звичайно, це стосується і жінок з відповідними медичними спеціальностями", — сказала Христина Ковцун.

З її слів, цей строк може нівелюватися в умовах мобілізації. Зокрема, громадянин після вручення повістки повинен з'явитися до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. Це потрібно для того, аби розуміти, чи чоловік є придатним, обмежено придатним чи непридатним до військової служби.

Чи можна відмовитися від проходження ВЛК

Адвокатка наголосила, що у випадку, коли чоловік відмовляється від проходження ВЛК, передбачена адміністративна відповідальність, а саме штраф. Крім цього, пізніше може бути ще один виклик.

Процедура проходження ВЛК

Ковцун розповіла, що ТЦК мають певні обов'язки з отримання інформації, зокрема з управлінь соцзахисту для того, аби з'ясувати хто з громадян перебуває в статусі особи з інвалідністю. Також чоловіки під час проходження ВЛК повинні надати медичну картку, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань.

"Одна людина абсолютно здорова, її роками нічого не турбує, а інша, грубо кажучи, не вилазить зі стаціонарного лікування, переносить операції тощо. І військовозобов'язаний повинен про це повідомити", — повідомила вона.

Для військовозобов'язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають його групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження. Особам, віком від 40 років, обов'язково проводять вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. Додаткові обстеження можуть призначити, якщо в процесі загальних аналізів визначають, що є погані показники.

Після цього військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом та іншими лікарями за показаннями.

Нагадаємо, адвокати Ірина та Владислав Леонови розповіли, що військовозобов'язаний громадянин може оскаржити постанову ВЛК у вищій ВЛК або в суді. У такому випадку громадянин може отримати відстрочку від виряджання на службу.

Раніше військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз повідомила, що можна мобілізувати близько ста тисяч жінок. Вона вважає, що жінки з мотивацією та бажанням служби в армії можуть стати операторами дронів, бойовими медиками, піхотинками чи розвідницями.