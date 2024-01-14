Можно ли мужчине отказаться от прохождения ВВК: адвокат рассказала о последствиях

Во время прохождения ВВК военнообязанных мужчин должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другие врачи по показаниям, рассказала адвокат Кристина Ковцун.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация до 14 февраля, в это время призвать на военную службу могут военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в интервью "Украинскому радио" сообщила, когда мужчинам нужно проходить военно-врачебную комиссию.

Она отметила, что в мирное время все военнообязанные должны проходить медицинский осмотр раз в пять лет.

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"Мужчины 18-60 лет, которые находятся в запасе по состоянию здоровья, признаются или годными, или ограниченно годными и могут быть мобилизованы. Конечно, это касается и женщин с соответствующими медицинскими специальностями", — сказала Кристина Ковцун.

По ее словам, этот срок может нивелироваться в условиях мобилизации. В частности, гражданин после вручения повестки должен явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВВК. Это нужно для того, чтобы понимать, является ли человек пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к военной службе.

Можно ли отказаться от прохождения ВВК

Адвокат отметила, что в случае, когда мужчина отказывается от прохождения ВВК, предусмотрена административная ответственность, а именно штраф. Кроме этого, позже может быть еще один вызов.

Процедура прохождения ВВК

Ковцун рассказала, что ТЦК имеют определенные обязанности по получению информации, в частности из управлений соцзащиты для того, чтобы выяснить кто из граждан находится в статусе лица с инвалидностью. Также мужчины при прохождении ВВК должны предоставить медицинскую карточку, выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях.

"Один человек абсолютно здоров, его годами ничего не беспокоит, а другой, грубо говоря, не вылезает из стационарного лечения, переносит операции и тому подобное. И военнообязанный должен об этом сообщить", — сообщила она.

Для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела — ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют его группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Лицам в возрасте от 40 лет, обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар. Дополнительные обследования могут назначить, если в ходе общих анализов определяют, что есть плохие показатели.

После этого военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом и другими врачами по показаниям.

Напомним, адвокаты Ирина и Владислав Леоновы рассказали, что военнообязанный гражданин может обжаловать постановление ВВК в высшей ВВК или в суде. В таком случае гражданин может получить отсрочку от отправки на службу.

Ранее военнослужащая ВСУ Ярина Чорногуз сообщила, что можно мобилизовать около ста тысяч женщин. Она считает, что женщины с мотивацией и желанием службы в армии могут стать операторами дронов, боевыми медиками, пехотинцами или разведчицами.