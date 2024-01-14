Україна ризикує програти: генерал НАТО назвав критичні сценарії для Києва через дії Заходу

На думку екскомандувача армією НАТО Філіпа Брідлава, за подальший перебіг війни відповідальні виключно західні політики. Генерал назвав три сценарії, у двох з яких Україна програє.

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Західні політики зробили низку помилок, допомагаючи Україні у протистоянні нападу РФ. Зокрема, ЗСУ невчасно отримали бронетехніку і досі не мають переваги у повітрі. Через те, що Захід не надав зброю, потрібну для перемоги, українці ризикують програти у війні. Про ризики у російсько-українському протистоянні розповів екскомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (2013-2016 рр.) генерал Філіп Брідлав у коментарі виданню Newsweek.

Брідлав заявив, що Україна може зазнати поразки, оскільки у РФ більше людей і більші розміри. Тим часом західні політики діють на основі своїх "побоювань". Саме тому досі українці отримують лише зброю, яка дає можливість втриматись на полі бою, але не дають зброю для перемоги.

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"Ми не даємо їм те, що їм потрібно для перемоги. Радше, ми даємо їм достатньо, щоб залишатися на полі бою", — сказав генерал.

Війна в Україні — деталі

Зі слів генерала, майбутній перебіг російсько-української війни має три сценарії.

Перший сценарій — програш України через те, що Росія переважає в людях та розмірах.

Другий сценарій — Захід кидає Україну, гинуть десятки тисяч українців і в підсумку країна знов стає "васалом Росії".

Третій сценарій — Захід надає Україні всю необхідну зброю і вона перемагає.

"Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їм потрібно для перемоги, Україна виграє цю війну", — процитувало видання слова екскомандувача армією НАТО.

Генерал зазначив, що лише від західних політиків залежить, чим закінчиться війна.

"Ця війна закінчиться саме так, як цього хочуть і хочуть західні політики", — сказав він.

Також Брідлав назвав деякі помилки у постачанні зброї Україні. Одна з помилок — надання бронемашин надто пізно: вони надійшли на поле бою не тоді, коли були потрібні для українського контрнаступу. Ще одна помилка — надання ракет ATACMS не з тими характеристиками, які потрібно: ЗСУ отримали старі касетні боєприпаси — менш потужні і малого радіуса дії. Крім того, Захід так і не дав Україні інструменти для отримання переваги повітрі.

"Маневрена війна починається з переваги в повітрі. Ми не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі".

Відповідальність за ризики в російсько-українській війні на сьогодні лежить на Республіканській партії США, навели слова американського військового на порталі Newsweek. Дії політиків з цієї партії можуть призвести до перемоги президента РФ Володимира Путіна, і коли таке станеться, з них за це запитають.

"Питання до республіканського керівництва в Палаті представників полягає в тому, чи хочуть вони, щоб їх звинуватили в тому, що Росія виграла війну?"

Зазначимо, члени Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США з осені 2023 року відмовляються підтримати пропозицію президента Джо Байдена щодо надання Україні допомоги у розмір 61 млрд дол. Представники цієї політичної сили у січні 2024 року заявили, що, ймовірно, можна очікувати якогось рішення у лютому. Тим часом у Пентагоні повідомили, що в уряду закінчились можливості надання Україні нових пакетів озброєння для протидії росіянам.

Нагадуємо, в ніч на 13 січня Повітряні сили збили лише вісім російських ракет, а решту — знешкодили за допомогою засобів РЕБ. Після цього речник Повітряного командування Юрій Ігнат заявив, що ці комплекси можуть купувати місцеві громади для самозахисту — так можна буде економити ракети для сил ППО.