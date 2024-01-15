Танк "випарувався": бійці ЦСО "А" показали ефектне знищення техніки РФ біля Авдіївки (відео)

Оператори СБУ спрямували дрон у боєкомплект російського танку. Внаслідок влучання від ворожої техніки майже нічого не залишилося.

Related video

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили російський танк за допомогою безпілотного літального апарату біля Авдіївки Донецької області. Про це повідомив український волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі 15 січня.

"Неймовірно красиве знищення російського танка дроном", — сказав Сергій Стерненко.

Він зазначив, що українські військові змусили ворожий танк "випаруватись". Зокрема, аби допомогти йому в цьому оператори дронів поцілили у БК військової техніки.

Сергій Стерненко опублікував відео, у якому показав, як українські військові зафіксували переміщення російського танку на полі. Безпілотник переслідував свою ціль, після чого завдав влучного удару у БК техніки. В результаті чого відбувся потужний вибух — в небо піднявся вогонь та густий дим, а військова техніка перестала функціонувати та не підлягаю відновленню.

На момент публікації матеріалу пресцентр СБУ не публікував відеоролик з ураженням російського танка, від якого майже нічого не залишилося.

Нагадаємо, 14 січня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів, що за тиждень з 7 по 14 січня українські військові знищили 5270 російських військових та 534 одиниці озброєння та бойової техніки. Серед втрат ворога були зафіксовані танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, РСЗВ, установки ППО, спецтехніка.

Того ж дня аналітик групи Oryx Naalsio повідомив, що від початку наступу Збройних сил Російської Федерації на Авдіївку Донецької області росіяни втратили 488 одиниць військової техніки, тоді як українські військові — 37. Також у ворога збільшилася кількість втрат у Покровському районі.