За словами представника Міноборони Німеччини, Бундесвер не готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО, а лише проводив навчання.

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Загальнодоступна інформація про готовність Німеччини до потенційного військового конфлікту з Росією не є секретним розвідувальним аналізом. Про це повідомляє директор Центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Сартс і представник Міноборони Німеччини.

Зазначимо, що в статті Bild ідеться, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

Представник Альянсу висловив свою думку щодо матеріалу, опублікованого у виданні Bild, зазначивши, що той отримав сценарій навчання. Згідно з його заявою, такі сценарії завжди створюються для проведення навчальних заходів і представляють вигадані ситуації, перевіряючи військові можливості в конкретних регіонах.

"Колись сценарії були повністю вигаданими з країнами та географічними регіонами, яких не існує", — заявив він.

Однак наразі в НАТО заведено використовувати вже наявні країни та географічні регіони для створення навчальних сценаріїв. Сартс підкреслив, що подана раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, що прогнозує подальший розвиток ситуації.

У Міноборони Німеччини не побажали коментувати інформацію.

"Я можу вам сказати, що розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової діяльності, особливо у сфері навчання", — сказав представник Міноборони.

Нагадаємо, що в статті Bild заявили, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом. Автори матеріалу стверджують, що ескалація може статися вже в лютому цього року. Ідеться про секретний сценарій "Оборона Альянсу 2025", дії якого стартують через кілька тижнів.