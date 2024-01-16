Дорогою в Кринки на Херсонщині "загубилися" два десятки окупантів: подробиці

Окупанти саботували наказ командування про штурм, а з моменту їхніх пошуків минуло вже кілька годин, розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар".

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В Херсонській області командування окупантів занепокоїлося відсутністю двох десятків росіян, які мали йти на штурм позицій Сил оборони в Кринках. Ті пішли, і десь зникли. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман", доброволець 24 ОШБр "Айдар".

За його інформацією, про зникнення російських штурмовиків стало відомо завдяки перехопленням розмов ЗС РФ.

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"Дорогою в Кринки десь загубилося 20 п**орів. Згідно з перехопленням стало відомо, що вони саботували наказ та десь засіли, щоб не штурмувати", — написав він.

За його словами, з моменту виявлення зникнення окупантів і їхніх пошуків пройшло вже пів дня.

У ранковому зведенні Генштаба ЗСУ 16 січня повідомлялося, що за минулу добу окупанти штурмували позиції Сил оборони на лівому березі лише один раз.

"В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ", — проінформували в Генштабі.

Нагадаємо, що під Авдіївкою ЗС РФ пішли на прорив колоною техніки. Південніше Веселого окупанти намагалися пройти дачі і зайти в саме місто. Бійці Сил оборони відбивалися Bradley та FPV-дронами

10 січня у ЗСУ повідомили про зміну тактики ЗС РФ у боях за лівий берег. Окупанти на півдні Херсонської області стурбовані тим, аби знищити плацдарми української армії, проте діють вони безуспішно.