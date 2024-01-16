Морські піхотинці США отримали першу амфібію ACV у версії бронетранспортера (фото)

Бронемашина оснащена двигуном потужністю 700 к.с., внаслідок чого ACV-C розвиває швидкість до 105 км/год. У разі ж висадки з десантного корабля амфібія зможе пересуватися у воді зі швидкістю 7 вузлів.

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Компанія BAE Systems поставила Корпусу морської піхоти США першу броньовану амфібію версії Amphibious Combat Vehicle Command and Control (ACV-C) тобто бронетранспортера. Нову бронемашину розробили в рамках програми Full-Rate Production (FRP), за контрактом компанії BAE Systems і американських морських піхотинців. Про це 13 січня повідомили оглядачі Defence Mirror.

У зв'язку з цим віцепрезидент BAE Systems з лінійки амфібійних транспортних засобів заявив, що в міру того як морські піхотинці починають знайомитися з новим ACV-C, компанія спільно зі своїми стратегічними партнерами готові задовольнити будь-які критичні потреби Корпусу морської піхоти для виконання завдань.

ACV з вежею PROTECTOR MCT-30 і телескопічною щоглою. Джерело: defensemaven.io

Що відомо про бронемашину

Наразі бронетранспортер ACV-C і його інші варіанти готуються до серійного виробництва. Броньовик буде оснащений бойовим модулем з дистанційним управлінням. Як озброєння може використовуватися 30-мм гармата і кулемет M2 калібру 12,7 мм.

Наприклад, версія ACV-30 може бути оснащена автогарматою MK44 Bushmaster, яка встановлюється у башті PROTECTOR MCT-30. Такий варіант дасть змогу використовувати програмовані снаряди повітряного підриву, які здатні пробивати броню товщиною до 150 мм.

Варінат ACV з бойовим роботом і протитанковою зброєю. Джерело: Ghost Robotics

Варіант ACV-C матиме 7 робочих місць для операторів розвідувального та комунікаційного обладнання. Також можливе встановлення телескопічної щогли, яка дасть змогу підняти блок електрооптичних розвідувальних сенсорів і камер на більшу висоту та отримувати розвіддані про те, що відбувається на відстані.

Бронетранспортер має силову установку потужністю 700 к.с. Двигун забезпечує швидкість по поверхні до 105 км/год, а в разі висадки з десантного корабля амфібія за допомогою гребних гвинтів зможе пересуватися по воді зі швидкістю 7 вузлів (близько 13 км/год).

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Раніше повідомлялося, що турецька компанія Otokar представила модульну багатоцільову колісну бронемашину ARMA. Броньовик оснащений вежею зі 105-мм гарматою John Cockerill, яка може вести вогонь українськими керованими протитанковими ракетами Falarick.