"Армія стерильна й нуляча": експерт пояснив, навіщо Лукашенко відправив військових до РФ

Білоруські військові, можливо, охоронятимуть об'єкти на території РФ, а залучених для цього росіян перекинуть до України, припускає Іван Ступак.

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Росія може вербувати білорусів для участі у війні проти України. Про це в ефірі "24 каналу" сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Так, Міноборони Білорусі оприлюднило відео, де білоруські військові готуються до відправлення в Росію на навчання. Вони нібито перейматимуть досвід так званої "СВО".

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"Тенденція не дуже приємна. Я не кажу, що їх одразу кинуть на війну, але таке переміщення мене особисто насторожує. Треба подивитися, чи це буде обмежена партія, чи періодично будуть забирати білоруських військових", — сказав Ступак.

Він не впевнений, що білорусів залучатимуть до війни проти України, але такий варіант не можна відкидати. Також Ступак припускає, що можливо, білоруські військові охоронятимуть об'єкти на території РФ, а залучених для цього росіян перекинуть до України.

"Білоруська армія стерильна й нуляча. Їм важливо перейняти бойовий досвід, бо Лукашенко чудово розуміє, що у країн НАТО є технологічна перевага. Україна має технологічну перевагу, а також надзвичайно мотивованих, освічених та досвідчених військових. У росіян також є досвід, а у білорусів нічого немає", – говорить Іван Ступак.

Востаннє білоруси воювали понад 70 років тому під час Другої світової війни. Також вони брали участь у війні в Афганістані, а зараз Кремль, можливо, намагатиметься вербувати їх до лав ЗС РФ.

"Це другий варіант, який менш приємний для нас. Проте все може бути й ми нічого не виключаємо, але тут треба дуже обережно спостерігати й не робити передчасних висновків", – додав Ступак.

Нагадаємо, що Білорусь відправила до РФ своїх військових, аби ті переймали досвід "СВО". Щойно навчання завершаться, то білоруські військові повернуться і виступатимуть у ролі інструкторів із "найскладніших предметів бойової підготовки".

10 січня повідомлялося, що в Білорусі залишаються кілька сотень "вагнерівців", але кількість їхньої техніки продовжує зменшуватися. Імовірно, її вивозять і передають російським військовим.