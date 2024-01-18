Атака "Точки-У" і БПЛА: у Брянській та ще двох областях РФ скаржаться на обстріл (фото)

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що ракета невідомого походження пошкодила промислове підприємство на відстані до 100 км від кордону з Україною. Що це за підприємство, російський чиновник не пояснив.

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Надвечір 17 січня було гучно у трьох областях РФ, розташованих впритул до російсько-українського кордону. Місцеві губернатори вказали, у яких саме населених пунктах начебто помітили ракети тактичного ракетного комплексу "Точка-У", або безпілотники літакового типу. Росіяни показали результат вечірньої атаки снарядів невідомого походження. Про деталі подій розповів губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram-каналі.

У дописі, опублікованому 21:46, Богомаз повідомив, що ракети "Точка-У" начебто перетнули російсько-український кордон. З його слів, місце перетину — Стародубський район. Також чиновник запевнив, що ракети збили російські військові.

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О 21:56 губернатор Брянської області заявив, що ще одна ракета дісталась до Суражського району — її також начебто знешкодили. При цьому отримало пошкодження промислове підприємство — яке саме, не вказується.

Крім того, дещо раніше, о 21:26, стало відомо про атаку БПЛА — їх "приземлили" за допомогою РЕБ.

Брянська область - два ракети Точка-У Брянська область - одна ракета Точка-У Брянська область - БПЛА

Зазначимо, регіони, про які говорив Богомаз, розташовані на відстані близько 40-100 км від українського кордону. Дальність роботи ТРК "Точка-У" — до 70 км.

Брянська область - де помітили ракету Точки-У Фото: Google Maps

Місцеві жителі зафіксували можливі наслідки нічної атаки. Зокрема, у Telegram-каналі "Новости Брянска" опублікували відео з околиці міста Сураж. У темряві можна побачити кілька дерев, які упали на обочині дороги. Голос за кадром говорить, що у них "макушек нет — все срезало".

Брянська область - наслідки атаки 17 січня Брянська область - зламані дерева після атаки 17 січня Фото: Скриншот

Атака ЗСУ на РФ — деталі

Зазначимо, Міноборони РФ опублікувало звіт, в якому підсумувало результати начебто ракет і БПЛА ЗСУ по російських військових об'єктах. Вказали, що протягом дня збили ракети "Точка-У" та безпілотники літакового типу. О шостій ранку відбили ще одну атаку — дронів і РСЗВ, запевняють російські військові.

Міноборони РФ - звіт увечері 17 січня Фото: Скриншот Міноборони РФ - звіт зранку 17 січня Фото: Скриншот

Губернатори Бєлгородської та Курської областей підтвердили звіт Міноборони РФ. Наприклад, губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков попередив про ракетну небезпеку (о 21.13). Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що над регіоном збили безпілотник літакового типу біля села Свердликово — руйнувань та постраждалих немає. Також Старовойт опублікували фото з місця приземлення БПЛА — за уламками не видно, який тип дрона начебто збили росіяни.

Наслідки атаки БПЛА у Курській області Фото: Скриншот

Вибухи у областях РФ — реакція українського командування

На сторінці Facebook Генштабу ЗСУ на сьогодні немає коментарів щодо можливих ударів ракет або дронів по військових об'єктах ЗС РФ. Натомість у звіті станом на вечір 17 січня ідеться про більш як 100 обстрілів, які здійснюють росіяни — ракетних, авіаційних, РСЗВ.

Зазначимо, в грудні 2023 року вибухи над Брянською областю лунали ледь не щотижня. Наприклад, Фокус писав про надзвичайні події у цьому регіоні РФ і 13 грудня, і 19 грудня, і 30 грудня. Тоді ж у ЗМІ писали про можливу атаку дронів у Бєлгородській області Росії — гучно було у передноворічну ніч.

Нагадуємо, увечері 17 січня було гучно у тимчасово окупованому Криму: лунали вибухи у Севастополі, Саках, Феодосії. 14 січня лунали вибухи над Азовським морем: ЗСУ вдалось підірвати літак А-50 ЗС РФ, вартістю пів мільярда доларів.