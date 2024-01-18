Відомості про прапор РФ не підтвердилися: ЗСУ утримують плацдарм у Кринках, — Генштаб

За інформацією військових, окупанти здійснили шість марних штурмів за добу. Стверджується також, що Сили оборони намагаються розширити плацдарм на лівому березі в Херсонській області.

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Російські військові продовжують спроби вибити Сили оборони України з плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

За даними військових, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

За інформацією військових, окупанти здійснили шість марних штурмів. Стверджується також, що Сили оборони намагаються розширити плацдарм.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій", — ідеться в публікації.

Російські провоєнні блогери пишуть про важкі бої за населений пункт Кринки, де дислоковані Сили оборони України, про це повідомляє "Радіо Свобода". "Військкори" визнають, що попередні повідомлення про просування російських військ до села не підтвердилися. Стверджується також, що логістику ЗСУ через Дніпро ускладнює зимова погода. Але все ж вона не перерізана.

Аналітики з "Інституту вивчення війни" повідомили, що не знайшли візуальних підтверджень тому, що, як повідомлялося напередодні в російських блогах, у центрі Кринок підняли прапор РФ.

У зведенні генштабу ЗСУ також згадується про атаки окупаційного угруповання біля Авдіївки, Бахмута, на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив на давоському форумі про нестачу у РФ резервів для одночасних стратегічних наступів на двох-трьох напрямках. За його словами, тактичні штурмові дії ЗС РФ продовжать, але без істотного резерву стратегічний наступ неможливий.

Нагадаємо, що в ISW повідомили, що, судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, знищення української державності та незалежності — головне завдання РФ.

Також повідомлялося, що Кремль за допомогою Міноборони РФ і Африканського корпусу продовжує розширювати вплив у країнах Африки.