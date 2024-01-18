Танки Abrams за кілька тисяч: Байден може відправити зброю Україні без схвалення Конгресу, — ЗМІ

За словами журналістів, адміністрація Байдена може оцінити списані танки M1A1 Abrams у кілька тисяч доларів — і поставити сотні їх Україні потягами та кораблями. Києву доведеться тільки оплатити доставлення.

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Республіканці в Конгресі свідомо чи через ні на догоду Кремлю затримують життєво важливу допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Вони намагаються пов'язати новий пакет військової допомоги з безпрецедентними обмеженнями для мігрантів і шукачів притулку, тобто примусити президента Джо Байдена і законодавців-демократів погодитися з новою ксенофобською політикою. Про це пише Forbes.

Республіканці не ведуть переговори, а, скоріше, "займаються здирництвом" з позиції сили, пише автор статті Девід Екс, але Байден де-факто може накласти своє вето, якщо вони ветують нову військову допомогу Україні.

Таке право вето президент США "або ще не повністю оцінив, або, що більш імовірно, приберіг на крайній випадок". Ідеться про класифікацію старих озброєнь, або "надлишкових оборонних виробів" (Excess Defense Articles, або EDA).

За часів 35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді Закон про зовнішню допомогу 1961 року закріпив за Держдепартаментом провідну роль у тому, що стосується складання планів військової допомоги. У законі описані напрямки цієї допомоги, серед іншого постачання американських озброєнь і військової техніки зі складів за надзвичайних обставин — PDA (drawdowns), які найчастіше отримує Україна. Але є й окрема класифікація — безоплатна передача надлишків продукції військового призначення (excess defense articles).

Уряд США має законне право продавати за надзвичайно низькою ціною — або навіть віддавати безоплатно — будь-яку американську військову техніку, якої власна армія більше не потребує.

Байден рідко відправляв озброєння в межах своїх повноважень EDA. Зброю, що надається в рамках PDA, Пентагону доводилося відразу ж відшкодовувати, оскільки вона перебуває на озброєнні армії. Для постачання у рамках PDA Байдену потрібно схвалення республіканців, але якщо вдатися до опції EDA, без республіканців можна обійтися. Можливо, таку козирну карту(trump card) він приберіг на випадок, якщо в американській політиці виникнуть ще більші складнощі.

Список озброєнь, які Байден міг би задешево продати або подарувати Україні, досить довгий, а якщо Україна отримає фінансування від союзників по ЄС, він стане ще більшим.

Зброя, яку США можуть передати Україні в рамках EDA:

танки;

бойові машини;

вантажівки;

патрульні катери;

і навіть застарілі винищувачі F-16.

Цього буде достатньо, вважає автор публікації, щоб підтримувати Сили оборони України протягом кількох років.

Процес передачі озброєнь у рамках EDA пов'язаний з різними законами та регулюваннями, але є і лазівки. Президент США може передати стару зброю, що втратила свою комерційну вартість, але при цьому одержувачу доведеться заплатити за доставлення.

Американське законодавство обмежує таке постачання 500 млн доларів на рік, водночас у тому ж законі немає суворих правил оцінки озброєнь. Так, якщо адміністрація Байдена вирішить, що танки M1A1 Abrams (тисячі яких перебувають на складах американської армії) коштують кілька тисяч доларів, тоді ніщо не завадить Байдену поставити сотні танків Abrams Україні залізницею та на кораблях.

Нагадаємо, що на полігонах Польщі обкатують американські Abrams. На озброєнні Війська польського через кілька років буде понад 350 Abrams версії M1A1FEP і M1A2SEPv2.

Також повідомлялося, що у застарілих танків Abrams, які отримала Україна, є серйозні вразливості.