Турне для "агентів впливу": окупанти привезли на Херсонщину педофіла зі США Скота Ріттера

Засуджений за педофілію пропагандист має завдання дискредитувати Україну та її союзників. Скота Ріттера на окупованих територіях охороняють агенти ГРУ.

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На тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів президента РФ російські окупанти почали посилювати антиукраїнську пропаганду . Для цієї місії, зокрема, привезли на територію окупованої Херсонщини іноземного "експерта", на якого спирається російська пропаганда, засудженого за педофілію в США Скота Ріттера. Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни почали посилювати пропаганду напередодні "виборів президента РФ". Зокрема на ТОТ Херсонщини прибув американський педофіл (офіційно в визнаний судом) Скот Ріттер, з задачею дискредитувати Україну та союзників. Його під час гастролей супроводжують співробітники ГРУ РФ", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що окупаційна влада отримала списки "лояльних" журналістів, усі забаганки яких має виконувати.

"Турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись", — зазначили в ЦНС.

Скот Ріттер: що відомо

Вільям Скотт Ріттер молодший — колишній Інспектор ООН з озброєннь в Іраку. Критикує політику США. Підтримує російську агресію проти України, політику Путіна і відомий своїми прогнозами про "швидкий крах України" та "остаточну перемогу Росії". Злочинець, педофіл.

Неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах проти неповнолітніх. Був засуджений за незаконний контакт із неповнолітнім і за п'ятьма іншими звинуваченнями в ході судового розгляду в 2011. Свою провину не визнав. Його звільнили умовно-достроково після 2,5 року ув'язнення.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі невідомі підпалили двері квартири пропагандиста Sputnik та одного з авторів програми "Ізолента" Трофима Татаренкова. Пропагандист заявив про український слід.

Раніше повідомлялося, що пропагандиста Красовського серйозно отруїли на вечірці в РФ. Він потрапив до лікарні.