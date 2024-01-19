На борту А-50 загинули офіцери ПКС РФ: як це вплине на фронт, — експерт

За словами колишнього інженера бюро "Антонов" Костянтин Криволапа, у Росії багато офіцерів і замінити їх не проблема. Україні потрібно скористатися проміжком часу, поки окупанти не знайшли заміну.

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Усунення російських офіцерів не завжди відіграє ключову роль у війні, оскільки в Росії їх багато. Усунення одного з них впливає лише доти, доки його не замінять. Про це розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап в інтерв'ю "24 Каналу", коментуючи знищення російського літака ДРЛО А-50, на борту якого загинули щонайменше шестеро російських офіцерів.

"Уже десять років ведеться війна, і попри знищення значної кількості генералів, ми все ще радіємо кожному їхньому вбивству. Цілком логічно поставити запитання: якщо у 2014 році було знищено видатного генерала, то за ці десять років могли бути підготовлені нові, які тепер є висококваліфікованими фахівцями і керують такими ж літаками, як А-50? У Росії завжди був надлишок генералів, вони навіть за кількістю посідали перше місце у світі. Вони, звичайно, здатні до чогось, їхні дії заслуговують на повагу, але їхня надмірність очевидна. У них там генералів поважають — це важлива національна забава", — зазначив Криволап.

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Вплине на хід війни: що відомо про знищення літака А-50 і чим його могли збити (фото)

Він також підкреслив, що якість фахівців різниться: деякі генерали блискуче справляються з наступом, тоді як інші непогано захищаються. Не завжди генерал, успішний у наступі, може ефективно оборонятися. Криволап нагадав, що зміна команд і командирів — це природний процес.

Експерт також вказав на можливості, які відкрилися після загибелі офіцерського складу, який перебував на борту збитого літака А-50.

"Росіяни повідомляють, що на цьому командному пункті загинув командувач або заступник командувача — високопоставлений чин їхніх збройних сил. Як це відіб'ється? Це вплине на проміжок часу до його заміни, до введення нового в структуру. Але невже в них немає резерву? Адже вони діють у зоні бойових дій і мають розуміти, що будь-який член екіпажу може бути знищений. Розуміючи, як організована російська армія, де офіцерська честь обмежується лише словами й не завжди переходить у дії, питання про можливість його заміни залишається відкритим", — підсумував Криволап.

За словами експерта, після знищення літака А-50, росіяни втратять контроль над переміщенням активів ЗСУ

"Це військова техніка, виробництво, різні вантажі, тому що корпуси заводів і електростанцій ми переносити не можемо. Однак те, що діється навколо, дає їм інформацію для того, щоб виставити пріоритети, рейтинг цілей, які вони хочуть вразити насамперед", — зазначив Криволап.

Хто загинув на борту А-50

17 січня полковник Збройних сил України Анатолій "Штірліц" Штефан повідомив, що на борту збитого А-50 було шестеро офіцерів, включно з підполковником Левченком, командиром борту і майором Квасовим — штурманом. Усі вони вважаються зниклими безвісти. Крім того, за попередньою інформацією, на борту пошкодженого Іл-22 загинув такий собі полковник Бурмістров.

Нагадаємо, 16 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що один із генералів Збройних сил Росії міг перебувати на борту збитого літака А-50.

Раніше військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що поразка російських літаків над Азовським морем — унікальний випадок у світовій історії воєн і конфліктів, бо це було зроблено в глибокій тиловій зоні.