РФ посилила військову активність на Донбасі: на якому напрямку ворог готується до атаки (відео)

У Донецькій області було зафіксовано активний рух військової техніки ЗС РФ. Окупанти підтягують резерви та розширюють військово-тренувальні бази на узбережжі Азовського моря, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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У Донецькій області стрімко зросла військова активність Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Військова активність окупантів вчора стрімко зросла", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що було зафіксовано активний рух військової гусеничної техніки та вантажівок з БК полями лінією Гнутове — Водяне — Кальчик — Гранітне в бік північного сходу району. Також противник підтягує резерви в район Волноваха/Вугледар, також в активній фазі триває переміщення.

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ЗС РФ нарощують свої сили у Маріупольському районі, — Андрющенко (карти)

Зі слів Петра Андрющенка, російські військові переміщали понад 14 вантажівок з БК через Приморський район Маріуполя в напрямку села Мелекіне. Крім цього, підтвердилася інформація про подальше розширення військово-тренувальних баз ворога на узбережжі Азовського моря, наразі ближче до Маріуполя. Усе це відбувається під пильним патрулюванням трійки гвинтокрилів по трикутнику Маріуполь — Безіменне — Гранітне.

"Готуємось до чергового збільшення кількості окупантів за рахунок розширення кількості таборів утримання та перекидання резервів ближче до Волноваського району", — наголосив він.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко додав, що всі ці дії вказують на підготовку посилення атакувальних дій окупантів в Донецькій області наступного тижня.

Нагадаємо, 17 січня Петро Андрющенко розповів, що російські військові змінили напрям переміщення військової техніки в Маріуполі Донецької області. Ворог рухався в бік Волновахи.

Того ж дня стало відомо, що після ударів ЗСУ по Маріуполю, окупанти змінили місце розміщення військової техніки.