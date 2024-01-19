Friendly fire: в ОП розповіли, чому Росія стверджує, що сама збила літак А-50

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, пілоти ЗС РФ почали боятися виконувати бойові завдання поруч із лінією фронту, але Кремль продовжує поширювати наративи про те, що "все під контролем".

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14 січня росіяни залишилися без літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, однак пропаганда стверджує, що вони самі це зробили. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, чому так відбувається.

За його словами, це досить складне питання і очевидною могла б бути відповідь, що в такий спосіб противник заохочує своїх пілотів продовжити польоти в тимчасово окуповані регіони України і виконувати там бойові завдання. Вони знають, що в України зараз немає подібного інструменту, який дозволив би дотягнутися до Росії.

"Тому що, якщо визнати, що над акваторією Азовського моря були знищені А-50 та Іл-22М, це буде говорити про те, що в Україні з'явилися інструменти дальньої дії. А тактична авіація працює досить близько до лінії фронту", — заявив Михайло Подоляк.

Ситуація із втратою важливого літака могла все ж налякати пілотів, які виконують бойові завдання поблизу лінії фронту. Кремль весь час намагався створити враження, нібито "ми все контролюємо, як і контролювали", а "трагедія", що сталася, — не більше, ніж friendly fire.

Тоді у пілотів мають виникнути цілком логічні запитання, вважає Михайло Подоляк, адже в разі, якщо стався friendly fire, значить, система повністю розбалансована і ніхто не може нічого контролювати, але це Росія і там ніхто не ставить логічні запитання.

"Вони увійшли (в Україну, — ред.) — їх ненавидять. Проти них став увесь технологічний світ, не хочуть із ними співпрацювати. Вони втратили свої глобальні позиції, втрачають багато людей, у них не вистачає коштів на внутрішні проблеми, незрозуміло, що відбувається з ЖКГ. Зайшли, щось забрали, знищили, просуватися вперед не можуть, витрачаємо в цих "м'ясних штурмах" величезну купу людей і техніки. Компенсувати виробництво цієї техніки не можуть, тому що санкції посилюються", — продовжив радник глави ОП.

До слова, міжнародні обмеження мають бути повноцінними, щоб вони діяли, а не як у 2014 році. Тоді Кремль не зможе їх обходити і підвищувати свій бойовий потенціал.

У зв'язку з цим заморожування конфлікту ідеальний варіант для противника, вважає представник ОП. ЗС РФ не зможуть здобути перемогу на полі бою і взяти під свій контроль сусідню країну, тому буде бажання все закінчити на нинішньому етапі.

"Росіяни ж не ставлять собі такі логічні запитання. Якщо А-50 збила навіть не Україна, а вони самі, що це означає? Що будь-кого можуть збивати сьогодні "friendly fire". А якщо це Україна, це взагалі кошмар? Бачте, "ідеальний" варіант — заморозка конфлікту", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 14 січня в мережі опублікували повідомлення про можливе влучання в російський літак радіолокаційної розвідки А-50, який патрулював повітряний простір і перебував у районі Приазов'я, а наступного дня Головнокомандувач ЗСУ підтвердив, що Сили оборони офіційно знищили А-50.