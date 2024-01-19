У російських "миротворців" у Придністров'ї з'явилися нові види зброї, — Кишинів

За даними молдовської делегації, під час навчань російські військові застосували автоматичну стрілецьку зброю і БПЛА, які не перебувають на озброєнні ВК МС РФ.

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Кишинів вимагає провести розгляд у зв'язку з проведенням російськими "миротворцями" навчань 22 грудня 2023 року поблизу Зони безпеки. Про це йшлося на зустрічі Об'єднаної контрольної комісії (ОКК), яка відбулася 18 січня в Бендерах, пише NewsMaker.

За даними Бюро реінтеграції, військові провели навчання на постах Спільних миротворчих сил із застосуванням бойової зброї, техніки та спорядження, деякі види якого не були заявлені як такі, що входять до складу спорядження контингенту.

Повідомляється, що члени молдавської делегації підписали заяву, в якій висловили незгоду з порушенням основних договорів ОКК. У документі йдеться про те, що під час навчань "миротворці" РФ використовували автоматичну стрілецьку зброю "РПК" і БПЛА (типу Quadcopter), які не числяться на озброєнні ВК МС РФ.

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"Наявність і використання цих типів озброєння і літальних апаратів у ВК МС РФ свідчить про інший факт порушення протоколів ОКК і рішень ОВК, а саме про ввезення в Зону безпеки нового озброєння ВК МС РФ, оминувши інститут військових спостерігачів", — ідеться в заяві.

Також стверджується, що за навчаннями спостерігали військові коменданти. За даними Кишинева, це відбувалося без відповідного рішення Об'єднаного військового командування, що є порушенням Положення про комендатуру в районах із підвищеним режимом безпеки.

"Молдавська делегація попросила провести розслідування цих порушень і розробити нові правила проведення навчань, щоб унеможливити подібні неправомірні дії одного з військових контингентів Спільних сил підтримання миру", — зазначили в Бюро реінтеграції.

Нагадаємо, 10 січня в "Міністерстві державної безпеки" невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) повідомили про стрілянину біля кордону з Україною. Згідно із твердженням пресслужби, двоє людей із невизнаної республіки опинилися на території України.

Зі свого боку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що відомство не фіксувало подібних випадків на кордоні. За його словами, таке повідомлення, ймовірно, було провокацією.