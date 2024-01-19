Дуель Bradley з Т-90 "Прорив" під Степовим: 47-а бригада показала екіпаж ЗСУ (фото)

За словами аналітиків, у протистоянні російському Т-90 на перший план вийшов досвід українського екіпажу. У цивільному житті один із бійців за фахом був учителем, другий же займався мототехнікою.

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Став відомий склад екіпажу БМП Bradley, який у районі Степового завдав вогневої поразки новітньому екземпляру російського ВПК — танку Т-90 "Прорив". Про це розповіла пресслужба 47-ї бригади в Telegram-каналі.

"На фото ліворуч — Сергій, а праворуч — Олександр. У цивільному житті один за фахом був учителем, а інший займався мототехнікою", — йдеться в публікації.

Bradley проти Т-90

У зіткненні з російським Т-90, на думку OSINT-аналітика Clooud, на перший план вийшов досвід українського екіпажу. Бійцям вдалося застати противника зненацька і скористатися вразливостями в обороні танка.

Кадри бою показали, що бойові машини піхоти можуть уражати й завдавати шкоди сучасним бойовим танкам — досягається це завдяки гарматі М242 Bushmaster калібру 25-мм.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків, на дорозі в Степовому кожен танк ЗСУ знищує 13 російських танків. Дві БМП М-2 Bradley поперемінно атакували російський танк Т-90 снарядами 25 мм. При цьому українські екіпажі носилися взад і вперед трасою і не дозволяли танку вести прицільний вогонь у відповідь.

Також повідомлялося, що, на думку аналітиків із Forbes, БМП M2 Bradley — найкраща з машин в арсеналі ЗСУ.