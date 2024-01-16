Поєднання вогневої міці та захисту: БМП M2 Bradley найкраща машина для війни, – Forbes

Українські військові в боях доказали, що БМП Bradley є потужним озброєнням, яке здатне знешкодити навіть найновіші російські Т-90М.

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Американські БМП Bradley M2A2 названо найкращою бойовою машиною піхоти в майже дворічний повномасштабній війні РФ проти України. Про це повідомляє Forbes.

Бойова машина піхоти Bradley M2A2, яку передали Україні Сполучені Штати є найкращою машиною завдяки балансу захисту, вогневої міці та оптиці.

Бронювання Bradley M2A2

30-тонний БМП Bradley M2A2 розрахований на 10 бійців, яких захищає потужне бронювання. Сталева броня може витримувати влучання 30-мм бронебійних боєприпасів. А якщо на машину поставити динамічний захист BRAT, то захист буде ще кращим.

Якщо порівняти Bradley з БМП-3, то американська машина значно захищеніша. БМП-3 витримає 30-мм снаряди тільки в лоб.

Для захисту від мін Bradley має 9-мм пластину, а в десантному відділенні крісла прикріплені до бортів або стелі машини, щоб зменшити ударну хвилю при підриві на міні. Також всередині машини є протиуламкова вкладка, яка утримує осколки та зменшує ризики від рикошетів.

47-ма окрема механізована бригада отримала на озброєння БМП Bradley M2A2. І не раз повідомлялось, що машини використовували для евакуації поранених.

Технології БМП Bradley M2A2

M2A2 оснащена тепловізійною системою другого поколінні Sada-II. Така сама, як і у танків Abrams M1A1 SA, що надійшли в ЗСУ. Тепловізійний приціл може виявляти ціль на відстані до 8 км з роздільною здатністю 1,316 пікселя на дюйм на 480 пікселів. Також він має лазерний далекомір та GPS. Командир машини може бачити те, що і навідник, а завдяки цьому атакувати цілі самостійно.

Російська армія використовує БМП-1, 2 та 3, які взагалі не мають тепловізійних прицілів. Це означає, що в будь-яку пору доби Bradley M2 виявить російську машину першою та в будь-який час доби.

Озброєння БМП Bradley M2A2

Основне озброєння БМП Bradley є 25-мм автоматична гармата М242, яка може вести вогонь бронебійно-фугасними та осколково-фугасними снарядами. Максимальна дальність стрільби M242 становить 2 км. Скорострільність 200-500 пострілів за хвилину.

M242 повністю стабілізована, тому Bradley може вести точний вогонь під час руху. Нещодавно два українських Bradley вивели з ладу найтехнологічніший танк ЗС РФ Т-90М "Прорив". Також для боротьби з танками БМП має ПТРК TOW-2B.

Нагадаємо, 15 грудня БМП Bradley M2A2 підбила російську БМП.

18 грудня в BAE Systems анонсували модернізацію БМП M2 Bradley.