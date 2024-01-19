"Найкраща угода у світі": Кулеба закликав Захід дати Україні гроші та зброю (відео)

Дипломат назвав пропозицію щодо постачання необхідних ресурсів "найкращою угодою у світі", адже інші держави не жертвують своїми солдатами для знищення РФ.

Related video

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув, що війна з Росією завершиться, якщо Україна матиме необхідні ресурси. Про це він повідомив в програмі Bloomberg Surveillance на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі у Швейцарії.

Важливо

Не тільки зброя: Кулеба назвав 2 речі, які необхідні Україні сьогодні

З його слів, нашій державі потрібні гроші та зброя. Він назвав це найкращою угодою у світі, адже інші країни не жертвують своїми солдатами.

"Ми пропонуємо вам найкращу угоду у світі: ви не жертвуєте своїми солдатами, даєте нам зброю і гроші, а ми закінчимо роботу", – закликав Кулеба західних партнерів.

Дипломат також додав, що Україна "не поцупила жодних грошей в американських платників". З його слів, серйозна частина допомоги Києву від США залишається в Америці.

Угода щодо кордону США та допомога Україні

Сенат працює над імміграційною угодою, яка обмежить можливість мігрантів з інших країн просити притулку у США. Її можуть ухвалити в обмін на нову військову допомогу для України, а також Ізраїля. Видання The Wall Street Journal зазначає, що такий договір має усі шанси бути схваленим, хоча республіканці висувають досить непрості умови.

Президент США Джо Байден, як повідомили журналісти, готовий вести перемовини з республіканцями та піти на поступки. Це пов'язано не лише із забезпеченням допомоги Україні, але з критикою серед американських громадян, які не схвалюють його теперішньої міграційної політики та закликають її посилити.

Нагадаємо, 18 січня Дмитро Кулеба заявив, що обхід санкцій проти Росії шкодить Заходу. З його слів, західні країни заплатять своєю репутацією після того, як РФ запускають ракети з їхніми компонентами, отриманими в обхід санкцій.