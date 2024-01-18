"Платіть двічі": схеми для обходу санкцій шкодять Заходу, — Кулеба

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, західні країни заплатять своєю репутацією після того, як РФ запускають ракети з їхніми компонентами, отриманими в обхід санкцій.

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Захід стикається з подвійними витратами, коли закордонні компоненти використовуються в ракетах, вироблених у Росії. З одного боку, він стикається з втратою своєї репутації, оскільки сприяє створенню Росією схем обходу санкцій, а з іншого боку, надає підтримку у відновленні України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час "Українського сніданку" в Давосі.

Зазначається, що протягом останніх двох років безліч західних компонентів виявлено в ракетах, які Україна перехоплює і збиває на своїй території.

Як стверджує Кулеба, дехто висловлює думку про те, що 95% сучасного російського озброєння надходить із Заходу не через передбачувану неефективність санкцій, а завдяки тому, що Росія розробила ефективні механізми і схеми для їхнього обходу.

"У Заходу найкраща фінансова розвідка у світі. Я не вірю, що у них немає можливостей відстежити ці схеми і закрити їх, тому що ви платите двічі. По-перше, ви платите тим, що допомагаєте Україні відновитися після атак Росії. По-друге, ви платите своєю репутацією, коли Україну руйнують ракети, тому що ваші запчастини як елементи цієї зброї доходять до Росії", — додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що США підтримали законопроект про конфіскацію $300 млрд заморожених активів РФ. Ухвалений США законопроект дасть змогу використовувати російські суверенні активи в інтересах України.