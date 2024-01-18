"Платите дважды": схемы для обхода санкций вредят Западу, — Кулеба

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, западные страны заплатят своей репутацией после того, как РФ запускают ракеты с их компонентами, полученными в обход санкций.

Related video

Запад сталкивается с двойными издержками, когда зарубежные компоненты используются в ракетах, произведенных в России. С одной стороны, он сталкивается с потерей своей репутации, так как содействует созданию Россией схем обхода санкций, а с другой стороны, оказывает поддержку в восстановлении Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время "Украинского завтрака" в Давосе.

Отмечается, что в течение последних двух лет множество западных компонентов обнаружено в ракетах, которые Украина перехватывает и сбивает на своей территории.

Как утверждает Кулеба, некоторые высказывают мнение о том, что 95% современного российского вооружения поступает из Запада не из-за предполагаемой неэффективности санкций, а благодаря тому, что Россия разработала эффективные механизмы и схемы для их обхода.

"У Запада лучшая финансовая разведка в мире. Я не верю, что у них нет возможностей отследить эти схемы и закрыть их, потому что вы платите дважды. Во-первых, вы платите тем, что помогаете Украине восстановиться после атак России. Во-вторых , вы платите своей репутацией, когда Украину разрушают ракеты, потому что ваши запчасти как элементы этого оружия доходят до России", – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ. Принятый США законопроект позволит использовать российские суверенные активы в интересах Украины.