Країни Балтії домовилися побудувати захист від Росії (інфографіка)

За словами естонських військових, планів з будівництва бункерів на узбережжі для захисту морського кордону немає. Для морської оборони будуть використані ракети і морські міни.

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У п'ятницю, 19 січня, міністри оборони країн Балтії домовилися про створення оборонних зон на східних кордонах своїх країн, щоб захиститися від можливої агресії РФ. Про це пише естонське видання Postimees.

За даними видання, Естонія побудує вздовж кордону приблизно 600 укріплених бункерів, а слідом за нею — і Литва з Латвією, які є для НАТО "єдиною балтійською зоною оборони". Угода країн Балтії передбачає, що найближчими роками вони побудують на своїх кордонах із РФ і Білоруссю різні оборонні споруди, метою яких буде "стримування і, за необхідності, захист від військової загрози".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що війна Росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і вогневого ресурсу, для захисту необхідні оборонні укріплення на кордонах.

Як зазначив його латвійський колега Андріс Спрудс у соцмережі X, балтійська лінія покликана "захистити східний фланг НАТО і позбавити свободи пересування наших супротивників".

Крім того, оборонні споруди під час війни використовують колючий дріт і так звані "зуби дракона", а також застосовують протитанкові міни.

Необхідність створення балтійської зони оборони також випливає з домовленості на саміті НАТО в Мадриді 2022 року про те, що альянс буде захищений з першого метра.

Захист Естонії — деталі

Встановлення бункерів на місцевості в Естонії розпочнеться на початку 2025 року. Спочатку владі необхідно узгодити будівництво з власниками землі, оскільки частина майбутньої оборонної лінії припадає на великі приватні ділянки.

"Росія є і стане найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох–трьох років. Ми повинні бути готові і зробити ціну нападу на Естонію для Росії якомога вищою", — наголосив радник віцеканцлера Міноборони Естонії Кайдо Тійтус.

Він уточнив, що лінія бункерів проходитиме повітом Іда-Вірумаа, що межує з Ленінградською областю, і на південному сході Естонії — на кордоні з Псковською областю. Кожен бункер вміщуватиме до 10 військових і витримуватиме пряме влучання снаряда калібру 152 міліметри. Очікується, що їхнє будівництво обійдеться приблизно в 60 мільйонів євро.

Фото: Google Maps

"Ми робимо це для того, щоб жителі Естонії могли почуватися в безпеці, але якщо виникне хоча б найменший ризик, ми будемо готові до різних подій швидше", — додав Певкур.

Що відомо про бункери

Полковник Тармо Кундла, командувач оперативного відділу Генерального штабу оборони Естонії, сказав, що остаточний проєкт бункерів все ще перебуває на стадії розроблення, але одним із критеріїв, безумовно, є те, що їх може бути збудовано швидко і без особливих зусиль навіть бійцями звичайної піхоти.

"Хотілося б, щоб ці бункери були, так би мовити, модульними, щоб їх можна було легко транспортувати, а також забудовувати", — уточнив Кундла.

Водночас полковник додав, що оборонні споруди значно підвищать вартість можливого нападу противника, а також дадуть Естонії час для того, щоб зібратися з відповіддю.

"Непробивного захисту не існує, але ціна, яку противник повинен вкласти, щоб прорвати цю лінію оборони, все ще значно вища, ніж те, що йому довелося б заплатити зараз", — зауважив Кундла.

Він додав, що планів щодо будівництва бункерів на узбережжі для захисту морського кордону немає.

"Ми намагаємося будувати морську оборону дещо по-іншому. Для цього ми отримуємо ракети і закуповуємо морські міни", — пояснив полковник.

За словами Кундли, можливе застосування протипіхотних мін у зоні оборони не планується.

"Наразі ми плануємо використовувати протитанкові міни і міни спрямованої дії проти піхоти. Міни і всілякі інші засоби стримування — це та частина, яка супроводжуватиме кожен із цих опорних пунктів у разі війни", — уточнив він.

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Нагадаємо, Фокус писав, що близькі інфраструктурні зв'язки, як-от Балтійська залізниця, а також загальна електромережа дають змогу Естонії, Латвії та Литві вибудовувати спільну оборону проти РФ.