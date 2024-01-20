"Кінцева точка дна": дівчина, яка вижила під час удару по пологовому в Маріуполі, підтримала Путіна (фото)

Блогерка заявила, що знайшла час і з радістю поставила підпис за конкертну особу, яка "захищає своїх громадян".

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Дівчина, яка пережила бомбардування росіянами пологового будинку в Маріуполі Маріанна Вишемірська, підтримала кандидатуру Володимира Путіна на виборах президента РФ. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Думаєте, ви вже все бачили про дно людською сутності? Ну тоді вам в якості аргументу, що ні. Маріанна Вишемірська. Жіночка, яка вижила після бомбардування росіянами пологового будинку в Маріуполі. Обличчя "Горя Маріуполя". Ставить підпис на підтримку Путіна на московську водохрещу. Більшого цинізму ще не було. Ось воно — кінцева точка дна", — написав він.

Сама ж Вишемірська, яка зараз блогерує і активно підтримує РФ, політику Путіна і війну проти України заявила про те, що знайшла час сходити і поставити підпис в підтримку російського президента Володимира Путіна.

"Зараз, попри санкції та всі проблеми, Росія динамічно розвивається. Захищає своїх громадян та працює над тим, щоб завтра було краще, ніж учора. Не вдасться заперечувати те, що це пов'язано з особистістю однієї конкретної людини". — написала вона в своїх соцмережах.

Нагадаємо, що 9 березня 2022 року ЗС РФ скинули бомбу на дитячу лікарню в Маріуполі. Також окупанти вдарили по пологовому будинку №2 в Маріуполі.