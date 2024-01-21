Є загиблі: російський бізнес-джет розбився в горах Афганістану

За інформацією ЗМІ, у літака відмовили два двигуни. Катастрофа сталася вперше після введення США і ЄС санкцій на постачання, техобслуговування і страхування літаків іноземного виробництва. На борту бізнес-джета було шестеро осіб.

Related video

У горах Афганістану через відмову двох двигунів розбився літак іноземного виробництва Falcon 10B з росіянами на борту. Катастрофа сталася вперше після введення США і ЄС санкцій з лютого 2022 року на нові постачання, техобслуговування і страхування літаків. Про це повідомляють The Moscow Times.

За інформацією журналістів, літак, що розбився в Афганістані, виконував приватний медичний евакуаційний рейс із Паттайї (Таїланд) до Москви. В індійському місті Гая він приземлився для дозаправлення.

"Судно виконувало чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковський (Росія)", — повідомили в Росавіації.

На борту було шестеро осіб — четверо членів екіпажу і двоє пасажирів. За інформацією журналістів, серед загиблих: Анатолій і Ганна Євсюкови (пасажири), Дмитро Бєляков, Аркадій Грачов, Ігор Сивороткін і Павло Попов (члени екіпажу).

Повідомлялося, що Євсюкову під'єднали до апарату штучного дихання через захворювання в Таїланді.

У ЗМІ уточнюють, що літак був зареєстрований у держреєстрі цивільних повітряних суден РФ і належить ТОВ "Атлетик Груп" і приватній особі.

Поліція Афганістану отримала повідомлення про авіакатастрофу в провінції Бадахшан. Перед катастрофою пілот повідомляв про технічні неполадки. Борт відхилився від курсу і врізався в гору Тофан у Ваханському районі біля кордону з Таджикистаном.

У росЗМІ уточнюють, що раніше про епізоди з катастрофою літаків і смертю пасажирів не повідомлялося.

Falcon 10 — реактивний літак, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Випущений 1971 року і знятий з виробництва 1989 року.

Фокус повідомляв, що в грудні пасажирський літак Boeing 737 екстрено сів у новосибірському аеропорту "Толмачова" у зв'язку із загорянням двигунів.

Фокус також писав, що за минулу осінь у Росії поламалося стільки літаків, скільки раніше ламалося за рік. За даними Росавіації, за 11 місяців 2023 року сталося 670 випадків поламання.