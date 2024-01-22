Вихваляв удар "Іскандерами" по Харкову: в Одесі затримали тіктокера (відео, фото)

Фігурант перед своєю 12-тисячною аудиторією намагався "відбілити" воєнний злочин росіян. Його заяву почали поширювати у російських медіа.

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В кількох містах України СБУ затримала ще 4 ворожих агітаторів, які виправдовували російську агресію, зокрема, ракетні удари по українськийх містах. Серед них – тіктокер, який вихваляв удар "Іскандерами" по Харкову 2 січня. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, СБУ викрила чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України, закликали українців до капітуляції та розпалювали ненависть серед різних національних громад України. Вони також героїзували повітряні атаки РФ на цивільну інфраструктуру Україні та дискредитували командування Сил оборони.

СБУ викрила чотирьох проросійських інтернет-агітаторів

Так, в Одесі затримали місцевого блогера, який у ТікТок поширив власне відео з виправданням атаки РФ Іскандерами" на Харків 2 січня цього року.

Попри це, фігурант перед своєю 12-тисячною аудиторією намагався "відбілити" воєнний злочин росіян. Його відео піхопили росЗМІ.

На Київщині СБУ викрила місцеву жительку, яка у своєму фейсбуці і телеграмі агітувала українців "скласти зброю" і не чинити спротив рашистам.

Також вона на різних ресурсасах поширювала фейки про різні національні громади України.

Важливо

Особисто викликав Малюка: Зеленський відреагував на скандал зі стеженням за журналістами Bihus.Info

На Черкащині викрито місцевого жителя, який підтримував окупацію Криму і частини Донеччини та Луганщини. Крім того, маючи посвідку на проживання в Росії, він героїзував ЗС РФ та заперечував їхні воєнні злочини в Україні.

У Дніпрі затримано координатора місцевого осередку прокремлівської організації "народовладдя". Він від імені "громадського об’єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

"Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Злочинні дії ще двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ в Одесі затримала агента ФСБ. За даними слідства, затриманий влаштувався таксистом для того, щоб знаходити важливі військові об'єкти.

Також раніше СБУ вилучила записи відеокамер готелю, де знімали команду Bihus.Info. Журналісти не отримали доступу до відео, на яких можна було б побачити осіб, які влаштували стеження.