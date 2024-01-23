Окупанти могли зайти в Авдіївку: офіцер ЗСУ відповів, що це означає для України (відео)

У мережі з’явилась інформація, що ворожих солдатів помітили на околиці міста. Військовослужбовець Сергій Цехоцький розповів, чи є ризик оточення Авдіївки російськими військами.

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21 січня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що бійців ЗС РФ помітили на вулицях Авдіївки. Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону відповів, чи дійсно російські окупанти прорвались у місто та що це означає для України.

"Як зайшли, так і вийшли. Хто зміг вийти. В таких випадках я з повагою ставлюсь до інститутів та експертів, але ми, як військові, рекомендуємо всім слухати офіційні зведення Генерального штабу. Це буде найбільш правильне рішення, яке в цій ситуації можна порекомендувати", — сказав він.

Авдіївка на карті бойових дій Фото: Deep State

Військовий заперечив ризик оточення Авдіївки ворожими військами та розгляд виходу ЗСУ з міста.

"На жодному рівні такі питання не обговорювались. Всі позиції гідно тримаються, зліва і справа. Позиції укріплюються, робляться нові пастки для ворога", — запевнив Цехоцький.

Він підкреслив, що Росія лише в Авдіївці за кілька місяців втратила стільки ж солдатів, скільки СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

"За такий короткий проміжок часу на цьому напрямку було знищено дуже велику кількість живої сили окупантів, приблизно 14 тисяч осіб. Тільки на Авдіївському напрямку — за 4 місяці", — зазначив офіцер.

Коментар Сергія Цехоцького (про ситуацію в Авдіївці — з 0:32)

Нагадаємо, за припущенням ISW, російській піхоті вдалося зайти на 500-700 метрів вглиб міста. Безпілотник зафіксував на околиці Авдіївки приблизно 10 бійців ЗС РФ.

Директор Defense Express Сергій Згурець заявив, що окупанти намагаються пробитися в тил ЗСУ. З його слів, ситуація на Авдіївському напрямі — надзвичайно складна.