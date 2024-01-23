"Ситуація могла б бути зовсім критичною": боєць ЗСУ про бої на Мар'їнському напрямку

Бійці на цій ділянці фронту зараз змушені економити боєприпаси, і якби не FPV-дрони, ситуація могла бути зовсім критичною, кажуть в 46-й ОАеМБр.

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На Мар'їнському напрямку російські окупанти намагаються просуватися вглиб території України малими штурмовими групами. На підходах бійці Сил оборони атакують їх дронами-камікадзе. Про це в телеграм-каналі "Офіцер+", який веде військовий з позивним "Алекс", розповів боєць 46-ої ОАеМБр.

"П**ари намагаються просунуться в північній частині села Георгіївка в сторону Курахово. Просуваються малими штурмовими групами від хати до хати, намагаючись відтіснити наше підрозділи на захід, але лінія бойового зіткнення залишається без змін. Десантники відбивають ворожі атаки і не дають їм просунутись", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що росіяни постійно просуваються через лісопосадки з південної частини Мар'їнки в бік селища Перемога. Вони теж висуваються малими штурмовими групами, але знищується на підході артилерією, FPV-дронами, та дронами зі скидами.

"Лінія бойових зіткнень без змін. Ну а якщо чесно, то з БК для артилерії зараз не дуже, могли працювати набагато краще, але, на жаль, доводиться економити. Якби не йти FPV-дрони, ситуація могла бути зовсім критичною", — розповів боєць.

Нагадаємо, що 22 січня в Defense Express повідомили, що ЗС РФ намагаються пробитися у тил українського угруповання в Авдіївці.

Раніше повідомлялося, що Україна могла отримати як допомогу 500 танків Т-72 та похідних від них. Деякі країни готові віддавати танки, але в обмін на західне озброєння, зокрема, Leopard 2 нових модифікацій.