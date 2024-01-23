Класичні гвинтівки Smith & Wesson стають популярними: із чим пов'язаний підвищений інтерес (фото)

Гвинтівка важільної дії Smith & Wesson Model 1854 — це сучасна інтерпретація класичної американської гвинтівки. Модель є сплавом історичної спадщини та сучасних технологій.

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Сучасні виробники зброї можуть потішити любителів стрілецького озброєння різноманітними новітніми зразками, проте користувачі почали частіше звертати увагу на класику. Серед таких зразків — гвинтівки важільної дії Smith & Wesson, інтерес до яких значно зріс останнім часом. Про те, чим можна пояснити раптову тягу до настільки старого механізму, розбиралися оглядачі Army Recognition.

Трохи історії

Концепція важільної гвинтівки відносно проста, але геніальна. Коли стрілець натискає на важіль, зазвичай розташований під цівкою зброї, відбуваються відразу кілька дій:

викидає порожню гільзу з патронника, якщо до цього був зроблений постріл;

пускає в хід внутрішній механізм, який переміщує новий патрон із магазину;

приводить гвинтівку в готовність до пострілу, зводячи курок.

Така система забезпечує швидке й ефективне перезарядження, даючи змогу стрільцю зробити кілька пострілів поспіль, не відриваючи очей від цілі.

Одну з найбільш ранніх і відомих моделей гвинтівок важільної дії було виготовлено в середині XIX століття, це ознаменувало значний прогрес у галузі вогнепальної зброї. Її творцем був Бенджамін Тайлер Генрі з американського міста Клермонт.

Ювілейний випуск гвинтівки Генрі до 200-річчя її творця

Згодом такі гвинтівки стали культовими предметами — наприклад, моделі Winchester, що стали синонімом гвинтівки важільної дії та посіли чільне місце в американській культурі.

Портрет Бенджаміна Генрі

Гвинтівки Smith & Wesson

Піонер у галузі виробництва вогнепальної зброї, компанія Smith & Wesson 22 січня 2024 року оголосила про запуск серії гвинтівок Model 1854. Фактично ця модель — сучасна інтерпретація класичної американської гвинтівки з важільним механізмом, дизайн якої підкорює любителів вогнепальної зброї вже кілька поколінь.

"Відмінною рисою Model 1854 є поєднання надійності й сучасних удосконалень, призначених для сучасних користувачів вогнепальної зброї", — підкреслюють оглядачі.

Smith & Wesson Model 1854. Джерело: smith-wesson.com

Model 1854 виконана в калібрі 44 Magnum. Зброя вирізняється великим важелем, що полегшує плавний хід ствола, і плоским спусковим гачком, що забезпечує зручне розташування пальців. Ствольна коробка кована, із неіржавної сталі 416, що забезпечує не тільки довговічність, а й надійність гвинтівки.

Гвинтівка має 19,25-дюймовий нарізний ствол і магазин на 9+1 патронів. Про те, що гвинтівка сучасна, свідчить планка Picatinny та пази M-LOK для встановлення різних аксесуарів.

Планка Picatinny гвинтівки Smith & Wesson. Джерело: smith-wesson.com

Зростання популярності Smith & Wesson

Збільшення інтересу до важільних гвинтівок можна пояснити різними чинниками. На думку експертів, важільні гвинтівки посідають важливе місце в історії вогнепальної зброї, особливо в американському контексті, де їх часто асоціюють із підкоренням Заходу й образом ковбоя. Для поціновувачів традицій і колекціонерів такі гвинтівки завжди будуть цікавими.

Попри поважний вік, механізм гвинтівок надійний і довговічний. Зброя такого типу є своєрідним балансом між механічною простотою і ефективністю, що, як і раніше, приваблює деяких користувачів.

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Виробники вогнепальної зброї дедалі активніше впроваджують у конструкцію важільних гвинтівок сучасні технології та матеріали. Серед них напрямні для обважування, нарізні стволи, міцні та легкі матеріали тощо.

Популярність може бути зумовлена законодавчими обмеженнями. Наприклад, у тих країнах, де діють суворі закони про вогнепальну зброю, важільні гвинтівки можуть бути доступнішими, ніж інші види напівавтоматичної зброї. До того ж гвинтівки універсальні та підходять для найрізноманітніших цілей — від спортивної стрільби до полювання та самооборони.

Також експерти звернули увагу, що існує великий ринок для колекціонерів історичної та вінтажної вогнепальної зброї. Сучасні репліки класичних гвинтівок важільної дії часто мають попит у таких колах.

Гвинтівка Smith & Wesson Model 1854. Джерело: smith-wesson.com

Отже, серія Smith & Wesson Model 1854 — це сплав історичної спадщини та сучасних технологій. Відродження інтересу до них — це результато поєднання чинників, включно з ностальгією, інноваціями, легальністю, універсальністю, інтересом колекціонерів і унікальним досвідом стрільби.

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