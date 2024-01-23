Росія цим скористається: Жорін розповів, чому Захід "боїться" передавати Україні зброю

Заступник командира 3 ОШБр нагадав, що було вже кілька випадків, коли ворожі ракети залітали на територію деяких європейських держав. На його думку, невдовзі вони "будуть летіти туди цілеспрямовано".

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Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що західні партнери бояться дій Російської Федерації у відповідь на передачу Україні деяких видів озброєнь. Таку думку військовий висловив у власному Telegram-каналі.

За його словами, іноземні союзники "досить слабкі в розумінні", які антиросійські санкції вони можуть накладати, яке озброєння передавати Україні, та "що з ними може статись, якщо вони не будуть цього робити".

"Вони бояться дій РФ у відповідь на здійснення певних кроків — наприклад, передачі Україні деяких видів озброєнь", — запевняє заступник командира 3 ОШБр.

Як наголошує Жорін, боятися західні партнери мають такої ситуації, коли Україна не зможе стримувати ворога. Крім того, він запевняє, що Росія бачить, що європейці "не можуть бути рішучими" та "обов’язково цим скористається".

Також військовий нагадав, що було кілька випадків, коли ракети російських окупантів "випадково" залітали на територію деяких європейських держав. На думку Жоріна, невдовзі вони "будуть летіти туди цілеспрямовано", як ранковий удар РФ по Харкову, Києву та іншим українським містам.

Окрім того, заступник командира 3 ОШБр додав, що не варто боятися застосування Російською Федерацією ядерної зброї.

"Боятись же ядерної зброї чи ще чогось, думаю, вже не варто. Рівень напруги в світі настільки високий, що удар ядерної зброї не найгірше, що може статись з нашою цивілізацією", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін прокоментував інформацію Financial Times про те, що РФ може планувати новий великомасштабний наступ на Україну вже цього літа. За його словами, це дійсно можливо.