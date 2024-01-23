"Повний цикл": РФ випускає бронетехніку зі сталі окупованої України, — Defense Express

За словами аналітиків, захоплені рудні родовища Запорізької області надали в розпорядження росіян усе необхідне для випуску різних видів сталі та виробів з неї.

Related video

З окупацією українських територій РФ отримала контроль над потужним індустріальним кластером Донецької, Луганської та Запорізької областей. Південний гірничо-металургійний комплекс на окупованому Донбасі, наприклад, активно постачає сировину для виробництва танків на "Уралвагонзавод". Про це пише портал Defense Express.

Деякі підприємства внаслідок вторгнення були повністю зруйновані, наприклад, у Маріуполі. Тоді як інші заводи в Запорізькій області, окупованій 2022 року, а також Луганській і Донецькій з 2014 року, здебільшого не постраждали та зберегли свої виробничі можливості.

На додачу, захоплення рудних родовищ Запорізької області надало в розпорядження росіян повний цикл виробництва різних видів сталі та її похідних.

Уже влітку 2022 року Південний гірничо-металургійний комплекс (ПГМК) розпочав постачання у РФ. Ця компанія контролює Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, "Макіївкокс", Ясинуватський коксохімічний завод, Комсомольське рудоуправління, Алчевський металургійний комбінат і Стахановський феросплавний завод.

ПГМК перебуває у власності Євгена Юрченка, за деякою інформацією, пов'язаного з Медведчуком бізнесмена. У 2021 році підприємство перейшло до нього від Сергія Курченка. Директори на перерахованих заводах — партійні, з "Единой России", ведуть передвиборчу агітацію.

У 2022 році Алчевський металургійний комбінат продав продукції "Уралвагонзавода" (22,5 тисячі тонн металопрокату) на 2 млрд рублів. У виробництво сталі для росіян долучилися й інші меткомбінати: Єнакіївський і Макіївський.

Є сумніви в тому, що постачання сталі на мільярди рублів різними комбінатами тільки з окупованого Донбасу йшли лише на виробництво вагонів, як пишуть російські ЗМІ.

У 2022 році було налагоджено постачання руди з окупованої частини Запорізької області, із Запорізького залізорудного комбінату. Тобто РФ отримує сировину для продовження війни проти України з українських надр.

Співпраця "Уралвагонзавода" і ПГМК продовжилася і 2023 року, влітку в Алчевськ знову приїжджали представники компанії. 17 листопада уклали нову угоду про співпрацю.

Підсумкову статистику за рік про співпрацю в ПГМК з "Уралвагонзаводом" не оприлюднили, але представники філій заявляли про зростання власного виробництва.

На довершення всього, у грудні 2023 року на Алчевському заводі відкрився товстолистовий цех. Товстолистова сталь використовується у виробництві броньованих пластин танків. За словами аналітиків, можна сміливо говорити про те, що донбаська сталь йде на виробництво броні російських танків.

Ймовірно, є й інші приклади експлуатації українських природних ресурсів і виробничих потужностей на окупованих територіях. Водночас участь ПГМК і "Уралвагонзавода" в ланцюжку російського військово-промислового комплексу робить їх легітимними цілями для потенційних ракетних ударів ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська встановлюють бомбометні системи РБУ-6000 на старі танки.

Також повідомлялося, що РФ може вдарити по північній частині України перед переобранням Путіна.