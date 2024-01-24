"Серйозна загроза": у Пентагоні оцінили шанси України на поразку у війні

У США пояснили, що через проблеми з фінансуванням не можуть допомогти навіть з підтримкою вже наданих ЗСУ систем. В той самий час Росія демонструє намір знищити Україну як країну.

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Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер відповів, з якими викликами зіткнеться Україна, якщо не отримає невдовзі більше зброї. Про це відомо з брифінгу, який проходив 23 січня.

Постійна нестача фінансування змусила США призупинити вилучення озброєння з власних запасів, адже американці не забувають і про власну обороноздатність.

"І це, звичайно, заважає нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи такі речі, як артилерійські снаряди, протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони", — пояснив генерал.

За його словами, США не можуть забезпечити Україну системами й обладнанням для середньострокових та довгострокових потреб. Окрім того, американці не здатні допомогти з підтримкою тих систем, які вже поставили. Через це Пентагон співпрацює з Конгресом та вимагає додаткові кошти.

На тлі проблем з військовою допомогою Райдера запитали, чи може Україна програти у війні. Він відповів, що прогнозувати результаті на фронті не хоче.

"Україна має право голосу, коли йдеться про бойові дії на полі бою, але очевидно, що загроза реальна. І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, підкреслює той факт, що це серйозна загроза безпеці, яка не зникне", — зазначив речник.

Він додав, що чим швидше підтримка України буде відновлена, тим краще буде не лише для неї, але й для міжнародної спільноти.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Україна отримає перші літаки F-16 вже цього року.

У Defense Express поділились прогнозом, яке озброєння може отримати Україна після засідання у форматі "Рамштайн".