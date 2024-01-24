"Крилатий архаїзм": експерт пояснив, чому РФ почала атакувати Україну ракетами П-35 (фото)

За майже 2 роки повномасштабного вторгнення в Україну ЗС РФ раніше жодного разу не застосовували ці ракети, бо це — технічний та технологічний пережиток минулого. Зараз ці ракети дістали через брак засобів повітряного нападу, вважає Олександр Коваленко.

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В Росії відчувається ракетний голод, через це країна-агресорка змушена діставати із "закроми" ракети радянського зразку 60-х років минулого століття. Про те, що собою являє такий засіб повітряного нападу розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, інформація про перше застосування ракети П-35 по території України з'явилася 18 січня. При цьому її верифікували за уламками, але російська пропаганда швидко стала розганяти наратив про успішне застосування цього крилатого архаїзму.

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"За майже два роки повномасштабного вторгнення в Україну ЗС РФ жодного разу не застосовували ці ракети. І це не дивно, адже П-35 це технічний та технологічний пережиток минулого, місце якому давно на звалищі історії. Чому так? Причин безліч і всі вони вказують, що російська пропаганда явно перебільшує ефективність П-35", — зазначає експерт.

Ракета П-35: що відомо

П-35 це радянська протикорабельна ракета, розробка якої розпочалася в середині 1950-х. Вона була прийнята на озброєння на початку 1960-х.

Основні характеристики ракети:

Дальність польоту – 270/350/460 км залежно від модифікації;

маса бойової частини – 450 кг/900 кг;

швидкість польоту – 1250–1800 км/год;

точність – 500 м – 1,5 км (зростає залежно від дальності польоту).

ракета П-35 Фото: Defense Express

Олександр Коваленко зазначає, що свого часу ракета була "непоганою", щоправда, мала кілька недоліків — надмірну висоту польоту на маршовій ділянці, що робило її занадто видимою для ППО. Невисока швидкість польоту дозволяла перехоплювати її всіма засобами, які мали швидкість від 1,5 Маха, а також надзвуковими винищувачами.

"Застосування російськими окупантами П-35 — це яскравий приклад того, наскільки глибока криза виробництва та застосування ракет поринула Росію після початку повномасштабної війни. Зараз Росії настільки не вистачає ракетного озброєння для здійснення регулярних терористичних ударів по тиловій Україні, що вона шукає постачальників в багатьох країнах світу", — говорить експерт.

Він зазначає, що це вказує на те, що РФ не здатна задовольнити свої потреби в ракетному озброєнні без сторонньої допомоги і П-35 тому прямий доказ.

Нагадаємо, що РФ уперше застосувала по Україні рідкісну 4-тонну ракету П-35. З огляду на знімки, П-35 було збито, і, враховуючи її протикорабельне призначення, імовірно, її використовували для нападу на об'єкти в південних регіонах України.