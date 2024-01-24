"Крылатый архаизм": эксперт объяснил, почему РФ начала атаковать Украину ракетами П-35 (фото)

За почти 2 года полномасштабного вторжения в Украину ВС РФ ранее ни разу не применяли эти ракеты, потому что это — технический и технологический пережиток прошлого. Сейчас эти ракеты получили из-за нехватки средств воздушного нападения, считает Александр Коваленко.

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В России ощущается ракетный голод, поэтому страна-агрессор вынуждена доставать из "закромов" ракеты советского образца 60-х годов прошлого века. О том, что собой представляет такое средство воздушного нападения рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, информация о первом применении ракеты П-35 по территории Украины появилась 18 января. При этом ее верифицировали по обломкам, но российская пропаганда быстро стала разгонять нарратив об успешном применении этого крылатого архаизма.

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"За почти два года полномасштабного вторжения в Украину ВС РФ ни разу не применяли эти ракеты. И это неудивительно, ведь П-35 — это технический и технологический пережиток прошлого, место которому давно на свалке истории. Почему так? Причин множество и все они указывают, что российская пропаганда явно преувеличивает эффективность П-35", — отмечает эксперт.

Ракета П-35: что известно

П-35 — это советская противокорабельная ракета, разработка которой началась в середине 1950-х. Она была принята на вооружение в начале 1960-х.

Основные характеристики ракеты:

Дальность полета — 270/350/460 км в зависимости от модификации;

масса боевой части — 450 кг/900 кг;

скорость полета — 1250–1800 км/ч;

точность — 500 м–1,5 км (возрастает в зависимости от дальности полета).

ракета П-35 Фото: Defense Express

Александр Коваленко отмечает, что в свое время ракета была "неплохой", правда, имела несколько недостатков — чрезмерную высоту полета на маршевом участке, что делало ее слишком видимой для ПВО. Невысокая скорость полета позволяла перехватывать ее всеми средствами, которые имели скорость от 1,5 Маха, а также сверхзвуковыми истребителями.

"Применение российскими оккупантами П-35 — это яркий пример того, насколько глубокий кризис производства и применения ракет погрузил Россию после начала полномасштабной войны. Сейчас России настолько не хватает ракетного вооружения для осуществления регулярных террористических ударов по тыловой Украине, что она ищет поставщиков во многих странах мира", — говорит эксперт.

Он отмечает, что это указывает на то, что РФ не способна удовлетворить свои потребности в ракетном вооружении без посторонней помощи и П-35 тому прямое доказательство.

Напомним, что РФ впервые применила по Украине редкую 4-тонную ракету П-35. Судя по снимкам, П-35 была сбита, и, учитывая ее противокорабельное назначение, вероятно, ее использовали для нападения на объекты в южных регионах Украины.