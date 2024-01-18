РФ впервые применила по Украине редкую 4-тонную ракету П-35, — обозреватели (фото)

По данным издания, П-35, вероятно, была сбита, и, учитывая ее противокорабельное предназначение, предположительно, она использовалась для атаки объектов в южных регионах Украины.

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Россия применила редкую противокорабельную ракету П-35, весом 4 тонны, в ходе ударов по Украине. Эта ракета, введенная на вооружение еще в 1962 году, была использована впервые, сообщают обозреватели Defense Express.

Издание отмечает, что ракета отличается большими габаритами. Длина ракеты составляет 10 метров, масса — 4 тонны. Отмечается, что П-35 могла быть запущена как с берегового ракетного комплекса "Редут", так и с подземного объекта "Объект-100".

Судя по фотографиям, П-35 была сбита, и, учитывая ее противокорабельное предназначение, предположительно, она использовалась для нападения на объекты в южных регионах Украины.

Фото: Defense Express Фото: Defense Express Фото: Defense Express

Несмотря на свой возраст, ракета П-35 все еще находится на вооружении России. Она применяется, в частности, в составе берегового ракетного комплекса "Редут". По последним данным на 2021 год, в России было в наличии 8 таких пусковых установок.

Ракетный комплекс Редут Фото: Defense Express

Кроме того, ракета П-35 входит в состав стационарного комплекса "Утес" (также известного как "Объект-100"), размещенного под землей возле Балаклавы, что в оккупированном Крыму. Существует всего два подобных комплекса — в Крыму и на острове Кильдин в Баренцевом море.

"Объект 100" в Крыму

Крымский комплекс "Объект-100" был восстановлен Россией после оккупации полуострова в 2016 году и периодически осуществлял пуски ракет. Планировалась также модернизация комплекса для установки пусковых шахт под ракеты "Оникс" и "Циркон". Ракеты П-35 ранее также использовались на ракетных крейсерах проекта 58, но они все уже списаны.

Тем не менее, неизвестно, какая конкретно модификация ракеты была задействована.

Ракета П-35 — характеристики

Дальность действия ракеты П-35 составляет до 300 км (по некоторым источникам в версии 3М44 — до 460 км), скорость — до 1800 км/ч (по другим данным 2200 км/ч), а размер боевой части достигает 930 кг.

Система наведения этой противокорабельной ракеты остается классической для своего времени, с инерциальной на маршевом участке и включением активной радиолокационной головки самонаведения в конечной фазе. Профиль полета, который определяет дальность в 400 метров, 4 км или 7 км, подразумевает снижение ракеты на высоту 100 метров перед ударом по объекту.

"Также была заложена возможность поражения наземных, точнее — береговых целей. Но из-за системы наведения они должны были быть радиоконтрастными. Таким образом пуски врагом ракет П-35 чем-то касаются применения Х-22, которые используются им для террористических ударов по городам", — резюмировали обозреватели.

Напомним, 17 января западные СМИ писали, что обозреватели в Китае, изучающие применение Россией гиперзвуковых ракет, говорят, что не могут многому научиться у Москвы. Сообщается, что китайские военные журналы в последний год нередко упоминают о "Кинжалах", оценивая их характеристики на фоне американских систем Patriot и войны в целом.