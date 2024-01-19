РФ ударила по Одессе 4-тонной ракетой, которая ранее принадлежала ВСУ, — Defense Express

Редкая противокорабельная ракета П-35, изготовленная еще в 60-х годах прошлого века, ранее хранилась в Крыму. После оккупации полуострова россияне захватили военный склад и расконсервировали ракетное вооружение.

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Россия пытается использовать любые остатки ракетного вооружения для ударов по Украине. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, редкая 4-тонная противокорабельная ракета П-35, изготовленная еще в 60-х годах прошлого века, была сбита под Одессой. Эксперты проанализировали ее обломки и пришли к выводу, что это — первый пример использования ВС РФ ракеты П-35, которая была разработана в 1962 году.

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РФ впервые применила по Украине редкую 4-тонную ракету П-35, — обозреватели (фото)

"Сначала эта ракета хранилась в запасах украинской армии. Есть советский комплекс "Утес", который размещен неподалеку Балаклавы, там было два дивизиона. Когда произошел раздел Черноморского флота, то Украина получила эти комплексы. В 2014 году произошла аннексия Крыма, враг захватил эту территорию, и в 2019 году россияне восстановили один из дивизионов, который был законсервирован ВСУ. Этот дивизион был расположен в населенном пункте Резервное", — пояснил Згурец.

По его словам, сейчас уже есть предположение откуда именно запускали эту ракету и отметил, что украинская ПВО может сбивать такие ракеты, но они еще есть у россиян в достаточном количестве.

"Ракета П-35 является неточной, но мощной, как Х-22. Имеет дальность до 300 км, вес боевой части 1 тонна. Она даже может использовать ядерные боевые части. Это свидетельствует о том, что Россия пытается использовать любые остатки ракетного вооружения для ударов по нашим городам", — сказал Сергей Згурец.

Напомним, что в ночь на 17 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки был поврежден жилой дом в Одессе. Пострадали три человека. Заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов заявил, все видимые цели были сбиты, но есть несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры обломков дронов.

Напомним, в Харькове вечером 16 января прогремели взрывы. Оккупанты могли применить ракеты С-300.