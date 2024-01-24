Негативний фактор: експерт розповів, чому Європі складно постачати бронетехніку Україні

За словами головного редактора Defence Express Олега Каткова, можливості європейського континенту значно нижчі, ніж у США. Водночас у Вашингтона тривають проблеми зі схваленням допомоги для Києва.

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Україна все ще потребує допомоги західних партнерів, але в них не завжди є можливість надати цю підтримку. Зокрема мова пішла про бронетехніку від європейських союзників. З цього приводу висловився військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі "Еспресо.TV" 24 січня.

За його словами, якщо говорити про реальність сьогодення, то існують певні проблеми. Зокрема якщо брати питання постачання бронетехніки від Європи для України та перешкод, які є.

"Перша проблема полягає в тому, що коли ми говоримо про європейський сегмент НАТО, то там бронетехніки, зокрема танків, не так і багато. Практика показує, та ж умовна танкова бригада на Leopard-2 попри зусилля багатьох країн сформована не була. Танків вистачило трохи більше ніж на умовні два танкових батальйони на Leopard-2", — заявив Олег Катков.

Окреме питання стосується відновлення цієї самої бронетехніки. Ще у квітні 2023 року Нідерланди і Данія взяли на себе зобов'язання відремонтувати 11-14 танків Leopard-2, після чого їх мали передати ЗСУ, продовжує військовий експерт.

У результаті, як каже Олег Катков, тільки тиждень тому в Міністерстві оборони Нідерландів зробили заяву, що Rheinmetall закінчив капітальний ремонт двох таких машин.

"Такими є, на жаль, реалії європейського оборонно-промислового комплексу, який він є, немає в нас іншого Rheinmetall, немає іншого німецького промислового комплексу. Усе це об'єктивно є негативним фактором, який показує, що для європейських партнерів складно передавати таку оборонну техніку, як танк", — продовжив Олег Катков.

У Сполучених Штатів Америки запаси бронетехніки значно вищі. Також у Вашингтона мають бути можливості для відновлення і капітального ремонту техніки, яка потім має бути відправлена в Україну, але й тут є певні труднощі.

Річ у тім, що в США досі не схвалили бюджет на допомогу Україні на 2024-й рік, і це незважаючи на те, що у вересні він уже фактично добіжить кінця. У результаті, каже експерт, допомога Києву в розмірі 60 мільярдів доларів застрягла і здійснювати нові поставки неможливо.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що від Заходу залежить майбутнє України, про що заявив глава Міноборони Великої Британії Грант Шеппс. За його словами, противник має намір продовжити війну на виснаження, тому завдання союзників Києва — не допустити перемоги Кремля. Мають ухвалюватися всі рішення, які посилять ЗСУ.