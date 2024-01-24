В Одесі збитий "шахед" влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали двоє чоловіків: один дістав опіки, другий — численні порізи.

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Увечері 24 січня в Одесі після атаки російських дронів і вибуху близько 20:50 почалася пожежа в багатоповерховому житловому будинку в центрі міста. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією місцевих каналів, найімовірніше, збитий силами українського ППО "шахед" влучив у багатоповерхівку новобудови забудовника "Стикон". Горить кілька поверхів. Поки що деталі уточнюються.

Фото: Telegram

Відомо про двох постраждалих. Один отримав опіки, і медики надали йому допомогу на місці. У ще одного постраждалого численні порізи. Його госпіталізували, але життю нічого не загрожує.

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Нагадаємо, в ніч на 17 січня Росія також атакувала центр Одеси дронами. Унаслідок атаки було пошкоджено будинок. З нього евакуювали 130 цивільних, п'ятеро людей постраждали.

Крім того, через ворожу атаку російських безпілотників на Одесу 18 січня пошкоджено 11 житлових будинків і понад сотню квартир.