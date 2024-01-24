В Одессе сбитый "шахед" попал в многоэтажку, есть пострадавшие

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадали двое мужчин: один получил ожоги, второй — многочисленные порезы.

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Вечером 24 января в Одессе после атаки российских дронов и взрыва около 20:50 начался пожар в многоэтажном жилом доме в центре города. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По информации местных каналов, вероятнее всего, сбитый силами украинского ПВО "шахед" попал в многоэтажку новостроя застройщика "Стикон". Горит несколько этажей. Пока детали уточняются.

Фото: Telegram

Известно о двух пострадавших. Один получил ожоги, и медики предоставили ему помощь на месте. У еще одного пострадавшего многочисленные порезы. Его госпитализировали, но жизни ничего не угрожает.

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Напомним, в ночь на 17 января Россия также атаковала центр Одессы дронами. В результате атаки был поврежден дом. Из него эвакуировали 130 гражданских, пять человек пострадали.

Кроме того, из-за вражеской атаки российских беспилотников на Одессу 18 января повреждено 11 жилых домов и более сотни квартир.