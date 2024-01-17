Ни одной уцелевшей квартиры, воронки и пожары: оккупанты атаковали Одессу дронами (фото)

По информации спасателей, в результате обстрела произошло возгорание газовой трубы, повреждена теплотрасса. Работникам ГСЧС пришлось эвакуировать 130 человек, еще три человека пострадали.

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Ночью российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. В результате вражеского удара частично разрушен фасад жилого дома, сгорело несколько автомобилей. Эвакуировали 130 человек. Об этом в среду, 17 января, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, после атаки Российской Федерации произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 кв.м.

Кроме того, как добавили в ГСЧС, 130 человек пришлось эвакуировать, на месте развернут мобильный пункт обогрева. Частично разрушен фасад дома на площади 100 кв.м.

"Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля. На месте пострадали 3 человека", — говорится в сообщении.

По информации местного издания "Думская", в пострадавшем доме не осталось ни одной уцелевшей квартиры. Рядом с дом есть две воронки.

Журналисты добавляют, что в результате падения обломков повреждена трасса теплоснабжения. На месте инцидента работают коммунальщики и правоохранители.

ВС РФ атаковали Украину дронами

Напомним, в Воздушных сил ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 17 января, в результате чего силам ПВО удалось уничтожить практически все дроны-камикадзе Shahed.

В общем ВС РФ запустили по мирным городам Украины 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарска на территории России. Также противник атаковал Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, которые запускались из Белгородской области.

ПВО работала в пределах 5 украинских регионов: в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В некоторых из них были зафиксированы разрушения, о которых дополнительно сообщили местные власти.

Напомним, 15 января сообщалось, что в ГУР назвали приоритетные цели ВС РФ во время обстрелов Украины и это не энергообъекты. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, противник сменил тактику и начал атаковать украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. При этом угроза для критической инфраструктуры остается.